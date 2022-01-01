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Промокоды Корпорация Центр на Август

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Акционные предложения сайта Корпорация Центр

Компания занимается продажей бытовой техники и электроники. Для клиентов действуют скидки до 50% во время распродаж. Есть сезонные или распродажи перед праздниками. Еще для клиентов действует бонусная программа, где они могут оплатить до 50% от стоимости покупки. Чтобы не искать пр ... омокоды для Корпорации Центр, все действующие собраны на этом сайте. Его сотрудники постоянно ищут новые предложения и оперативно добавляют их на текущую страницу.


Посетить Корпорация Центр
Контакты Корпорация Центр

Юридический адрес:
г. Ижевск ул. Пушкинская 136А (вход с торца здания, со стороны ул. Пушкинская)

Электронная почта:
reklama@kcentr.ru

Телефон:
8-(495)-933-13-42

Соц. сети:

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Специальные предложения от Корпорация Центр

Подробнее об интернет-магазине Корпорация Центр

Ресурс Корпорация Центр – официальный онлайн-магазин российской торговой сети «Центр по продаже электроники и бытовой техники». Количество партнеров – более 300 фирм. Размещены товары от таких брендов, как Apple, Samsung, OPPO, Nokia, Honor, Asus, Bosch, Atlant и другие. 

Офлайн-магазины есть в Удмуртии, Мордовии, Республике Коми, Кировской, Курганской, Самарской, Томской, Ульяновской и еще 13 областях. Корпорация постоянно расширяется, только за 2021 год открылось 13 новых центров. 

Популярные товары на сайте Корпорация Центр

Наибольшим спросом пользуются товары со скидками, приуроченные к сезонным распродажам или праздникам. Например, наиболее популярное праздничное мероприятие – «черная пятница», во время которой в интернет-магазине Корпорация Центр клиентам предлагается делать покупки со скидками до 50%. Чаще всего приобретаются: 

  • встраиваемые газовые плиты;

  • фильтры для воды;

  • мясорубки;

  • ноутбуки; 

  • культиваторы;

  • триммеры;

  • компьютерная гарнитура;

  • электробритвы;

  • компьютерные кресла;

  • телевизоры;

  • беспроводные наушники;

  • стиральные машины.

Также вне акций клиенты интернет-магазина часто покупают конвекторы, радиаторы, морозильные шкафы, стиральные машины, внешние аккумуляторы, смартфоны, электросамокаты, миксеры и водяные насосы. 

Бонусная программа на сайте Kcentr

По условиям бонусной программы Корпорация Центр клиентам возвращается кэшбэком 3,5% с каждой покупки. 

Также есть «Акционные бонусы». Они начисляются после покупки в рамках проведения акций. Их размер устанавливает компания. Начисляются, например, за оставленный отзыв до 1100 баллов, оплату на сайте – 3% от суммы заказа. 

Если делать покупку на сайте, то бонусные рубли начисляются на 15-й день после получения товара, в магазине – на 15-й день после покупки. 

Накопленные баллы хранятся на счету 365 дней. При каждой покупке срок их действия продлевается. Отслеживать актуальную информацию можно через личный кабинет на сайте. 

При оформлении заказа можно воспользоваться вариантами оплаты: бонусными рублями или акционными бонусами. Если выбрать первый вариант, то доступна оплата до 50% заказа, акционными бонусами – до 10% (кроме устройств Apple, Star Line, игровых консолей Sony, Xbox, Nintendo и аксессуаров к ним, услуг и страховки товаров и подарочных карт). 

Способы оплаты покупок 

Оплатить свой товар на сайте Корпорация Центр можно несколькими способами: наличными в магазине на кассе или при доставке курьеру, банковской картой в магазине или онлайн на сайте, подарочной картой фирмы и для юридических лиц переводом по безналичному расчету. 

Также можно купить товар в рассрочку или кредит. Подать заявку можно прямо на сайте. Для рассмотрения она будет отправлена во все банки-партнеры. 

При оплате заказа через сайт соединение с платежным шлюзом осуществляется согласно протоколу шифрования SSL. Если обслуживающий банк поддерживает технологию безопасного проведения платежей, потребуется ввести одноразовый код. 

Способы получения товара 

Предусмотрено три способа получения товара – самовывоз из магазина, в пункт выдачи и до двери курьером. Если клиент захочет забрать заказ самостоятельно, при оформлении сайт предложит один из ближайших адресов магазина, если он есть в городе покупателя.

Если клиент выберет доставку, то можно воспользоваться одной из служб: Яндекс.Доставкой, Pony Express, Hermes, ПЭК, Почтой России, Boxberry, PickPoint, СДЭК. После оформления заказа с клиентом свяжется оператор магазина. Он согласует все условия доставки, и заказ будет передан в транспортную компанию. Ее работники проинформируют пользователя о дате и времени доставки. 

Если клиент заказал доставку курьером, то сотрудник транспортной компании позвонит за час до его приезда. Если в пункт самовывоза – сотрудники известят о прибытии посылки звонком или СМС-сообщением.

Возврат товара 

Оформить возврат покупки в Корпорация Центр можно в любой момент до ее передачи. Потребуется уведомить об этом магазин, а все расходы на обратную отправку оплачиваются покупателем. 

Если товар надлежащего качества, можно оформить возврат в течение 7 дней с момента получения, ненадлежащего качества – в течение 14 дней.

Клиенту потребуется заполнить форму на возврат, обычно она кладется в посылку. Также обязательно поставить в известность магазин о пересылке товара и оплатить полную стоимость доставки. 

Также можно произвести обмен в течение 30 дней с момента получения товара на другой, равный или больший по стоимости. Но при этом обязательно сохранить чек, товар не должен быть использован, товарный вид сохранен и не производилось подключение.

Как воспользоваться промокодом на сайте Корпорация Центр

Чтобы воспользоваться промокодом, не нужно регистрироваться или авторизоваться в личном кабинете. Достаточно придерживаться инструкции: 

  1. Добавить нужный товар в корзину.

  2. Кликнуть на изображение корзины в правом верхнем углу страницы. 

  3. Справа от наименования товара выбрать пункт «Применить промокод».

  4. Вставить уникальный набор букв и цифр в поле.

  5. Нажать на кнопку «Применить промокод». 

Страница обновится, и останется выбрать способ получения заказа, оплаты и указать контактные данные получателя – имя, номер телефона. Также можно добавить комментарий.

Часто задаваемые вопросы про Корпорация Центр

★ Как понять, что промокод скопирован с этого сайта?

После нажатия на акционное предложение отобразится надпись «Промокод скопирован».

★ Какую скидку дают купоны и промокоды на сайте компании?

Применив уникальный набор букв и символов или воспользовавшись купоном, клиент может рассчитывать на скидку до 50%.

★ Как часто здесь обновляются предложения по скидкам?

Новые предложения для применения скидок появляются на сайте ежедневно. Сотрудники находятся в постоянном поиске актуальных купонов и кодов, поэтому добавляют их максимально оперативно.

★ Есть ли индивидуальные акционные предложения для клиентов?

Если пользователь зарегистрирован и на странице личного кабинета указана дата рождения, можно рассчитывать на подарок в день рождения в виде скидки до 15% на определенные категории товаров.

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