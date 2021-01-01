Adidas — мировой бренд спортивной одежды и обуви

Миссия компании Adidas — стать лучшим спортивным брендом в мире. И это касается не только одежды и обуви, но и ведения бизнеса: экологичный, социально-ответственный подход помогает соблюдать баланс между инвестиционной прибылью, потребностями рабочих, производственным процессом и охраной окружающей среды.

История бренда началась в 1949 году после разделения компании Dassler между двумя братьями и официального утверждения эмблемы Адидас — трех наклонных полосок. Быстрый рост популярности был обусловлен рядом инноваций в производстве спортивной обуви. С тех пор ассортимент бренда включает тысячи наименований одежды, обуви и спортивных аксессуаров. Сегодня производством продукции занимаются более 290 фабрик, большинство из которых являются компаниями-партнерами в Азии, Америке, Африке и Европе.

В концерн Adidas входят две торговые марки: непосредственно сам бренд и его бывший конкурент — Reebok. Успешная коллаборация позволила занять компании более 25% доли мирового рынка, чему также способствовало многократное сотрудничество с мировыми звездами и дизайнерами.

Популярные товары Adidas

За плечами компании — десятилетняя история успеха по производству спортивной одежды и обуви. Винтажные коллекции становятся достоянием коллекционеров, а классические модели обуви (например, кеды superstar) — предметом гордости модников. В каталоге онлайн-магазина представлены товары для мужчин, женщин и детей. Навигация построена по видам спорта, категории товаров, функциональному назначению, трендам и скидкам.

Среди бестселлеров — сезонные товары: высокие кроссовки Hoops, утепленные куртки, зимние ботинки, парки, спортивные костюмы, перчатки и шапки. Особую нишу занимают аксессуары для занятий спортом: футбольные щитки, гетры, наколенники, вратарские перчатки. Здесь можно выбрать товары с символикой любимого клуба, официальным спонсором которого является компания Adidas.

Программа лояльности Creators Club

Чтобы стать участником программы лояльности, необходимо зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении магазина, а затем пройти верификацию через мобильный телефон, электронную почту или социальные сети. Баллы по программе лояльности начисляются за покупки в сети Adidas в соотношении 1 потраченный рубль = 1 бонусный балл в течение недели после совершения покупки. В зависимости от количества накопленных бонусов покупатель получает статус участника программы, в соответствии с которым устанавливается размер скидки и дополнительные привилегии. В программе предусмотрено 4 категории статусов: Challenger (до 7500 баллов) — 0%, Playmaker (до 15 000 баллов) — 5%, Game-changer (до 45 000 баллов) — 10%, Icon (более 45 000 баллов) — 20%.

Бонусы можно заработать не только за покупки, но и за регистрацию в приложении, данные профиля, обзоры продуктов, а также в честь праздников, за тренировки и прочую активность. Срок действия бонусов — один год.

Оплата заказов

Оплата заказов производится на сайте или в приложении Адидас картами Visa, MasterCard или Мир. На сайте можно рассчитаться за покупки еще и через системы Apple Pay, Google Pay, ЮMoney и SberPay. Чтобы получить предоплаченный товар, необходимо представить документ, удостоверяющий личность плательщика, которая указана в приложении как плательщик.

Товары стоимостью до 15 000 рублей можно приобрести в кредит от МТС Банка. Для совершения покупки оформляется виртуальная карта с льготным периодом до 30 дней.

В течение 15 минут после формирования заказа доступна функция отмены покупки. Деньги возвращаются на карту клиента, с которой совершена оплата, в течение 3 дней с момента подтверждения отмены.

Доставка

Доставка посылок осуществляется в постаматы PickPoint (самовывоз) или курьерской службой. В первом варианте нет возможности примерить или частично выкупить товары из посылки. Срок хранения — 3 дня. Стоимость перевозки зависит от региона.

Во втором случае, при курьерской доставке службами CDEK, CSE, DPD, Boxberry, в течение 15 минут можно примерить товары из посылки и выкупить только те позиции, которые подошли. Срок хранения — 5 дней. Время и стоимость перевозки зависят от регламента и тарифов курьерской службы.

Для всех заказов, стоимость которых превышает 5000 рублей, действует бесплатная доставка.

Возврат покупок

Вернуть неподошедший товар можно двумя способами — самостоятельно в розничный магазин или почтовой службой на центральный склад. Для оформления возврата необходимо заполнить онлайн-форму: указать причину, способ возврата и банковскую карту для зачисления средств. К возврату принимаются товары надлежащего качества, с момента приобретения которых прошло не более 60 дней. К возвращаемому товару необходимо приложить копию паспорта, кассовый чек, акт приема-передачи и заявление.