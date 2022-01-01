Промокоды Tasty Coffee на Июль

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Компания Тэйсти Кофе завоевала признание на рынке за счет качества товаров, высококлассного обслуживания клиентов и выгодных специальных предложений для розничных и оптовых покупателей. Например, на официальном сайте интернет-магазина известной торговой марки регулярно действуют вы ... годные акции. Он даже предоставляет возможность получать скидки на заказ по промокодам. Благодаря этому натуральный кофе в зернах и масса превосходных сортов чая доступны каждому россиянину.
Юридический адрес:
Россия, г. Ижевск, ул. Баранова, 28
Телефон:
8 800 333-49-80
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Компания Tasty Coffee — крупнейший российский производитель чая и зернового кофе. Сайт интернет-магазина Тэйсти Кофе предлагает впечатляющий сортовой ассортимент натурального кофе и чая, а также аксессуары для их приготовления и прочие сопутствующие товары.
Кроме того, интернет-магазин имеет журнал кофейной тематики, который будет небезынтересен для клиентов компании: в нем освещаются новинки этого индустриального сегмента и публикуются интересные заметки о кофе.
Компания не ограничивается розничной торговлей, предлагая выгодные цены и привлекательные условия также для оптовиков. Скорая доставка товара в любой российский регион, масса способов для оплаты покупок, продуманная дисконтная система, допускающая использование промокодов, делают вкусный и ароматный кофейный напиток доступным каждому россиянину.
В ассортименте товаров интернет-магазина присутствуют многочисленные сорта чая и кофе, а также разнообразные аксессуары.
Ассортимент представлен следующими категориями:
Кроме того, доступна опция оформления подписки на кофе, позволяющая покупателю выбрать, какой именно сорт и вид этого продукта для приготовления горячего напитка он хочет получать с определенной периодичностью. Ее клиент интернет-магазина может выбрать сам. На странице подписки можно выбрать сорт кофе для подписки, способ его приготовления, вкусовой профиль, а также класс.
Интернет-магазин Tasty Coffee предоставляет массу вариантов для экономии во время покупок на сайте компании.
Во-первых, этой цели служат выгодные акции, которые гарантируют в случае покупки сразу шести 250-граммовых пачек кофе или чая бесплатно еще одну дополнительную или аксессуар.
Во-вторых, для зарегистрированных пользователей действует специальная накопительная система, позволяющая получить скидку до 15%. А именно +1% за каждую тысячу рублей, на которую сделан заказ в интернет-магазине Тэйсти Кофе. Правда, она не действует для сортов недели и месяца, а также шоколада и аксессуаров. Также она не комбинируется с другими скидками.
Подарочный сертификат тоже может оказать помощь в получении скидки при покупке кофе или чая.
Еще один популярный способ получить дисконт во время онлайн-шопинга в интернет-магазине — использование промокода на заказ. Последний можно получить в бесплатной рассылке компании, а также на нашем сайте. На этой странице собраны купоны по всем самым выгодным акциям Тэйсти Кофе.
С помощью купона любой клиент интернет-магазина может получить приятный дисконт уже на свой первый заказ. Для этого понадобится следующим образом активировать промокод Tasty Coffee:
Важно помнить, что скидка по промокоду не комбинируется с прочими выгодными предложениями по акции или накопительной системе. Также не стоит забывать, что в одном заказе можно воспользоваться только одним купоном. Кроме того, специальное предложение может не покрывать отдельные категории товаров, например новинки или позиции из лимитированной серии.
Не менее важно помнить, что для корректной активации промокода важно, чтобы он на момент своего применения оставался актуальным. На нашем сайте вы найдете только рабочие промокоды на заказ под актуальные акции.
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