Есть несколько способов снизить сумму заказа в Pizza Sushi Wok. Самый простой — оформление покупки на 600 ₽ и более. В этом случае клиент получает скидку 10% при следующей покупке. На 2-й заказ дают дисконт 12%, а на 3-й — 15%. Важный момент: все 3 блюда необходимо заказать не позднее 7 дней с момента оплаты первого.

Pizza Sushi Wok дарит клиентам подарки на именины. Для их получения надо выполнить 2 условия. Первое — указать дату рождения в профиле на официальном сайте сервиса доставки еды. Второе — сделать покупку на сумму от 3000 ₽ в течение 7 дней после именин. В этом случае покупатель получит 2 блюда из меню ресторана абсолютно бесплатно.

В компании предусмотрено поощрение за установку мобильного приложения. Если клиент поставит на свой гаджет софт сервиса доставки еды, он получит вкусный подарок — пиццу.

Но наиболее выгодный способ сэкономить на покупках в ресторане — это промокоды. Для их активации не надо выполнять какие-то дополнительные действия — достаточно применить код. К тому же с их помощью можно получить очень неплохой дисконт.