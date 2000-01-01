Информация о компании Stradivarius

Бренд Страдивариус появился в 1994 году в испанской Барселоне. Это был небольшой семейный бизнес по выпуску женской одежды от кутюр, и он не был массовым. За пределами Испании о торговой марке знали только в узких кругах — в мире высокой моды и среди ценителей-эстетов. Все изменилось, когда в 1999 году торговую марку выкупила корпорация Амансио Ортега Inditex, известная сетью магазинов Zara. Было решено превратить локального производителя модной одежды в мировой бренд — средства компании позволяли это сделать. План был успешно реализован — сегодня Stradivarius действительно получил мировую известность, а его представительства работают во многих странах.

Сейчас бренд отошел от первоначальной концепции высокой моды и выпускает более массовую одежду, тоже преимущественно женскую. В его ассортименте брюки, платья, юбки и многое другое. Купить вещи от Страдивариус можно в российском интернет-магазине компании. Цены на большинство позиций каталога невысокие, а фирменные купоны и промокоды позволяют сделать их еще ниже.

Самые популярные товары интернет-магазина Stradivarius

Чаще всего в интернет-магазине покупают базовую одежду: брюки, юбки, платья, блузки. Главная причина спроса на эту категорию товаров — сочетание привлекательного внешнего вида, хорошего качества и невысокой цены. Например, большинство моделей женских брюк продавец предлагает за сумму в диапазоне от 2000 до 3000 рублей.

Второе место по популярности занимают вещи с небольшим ресурсом носки: колготки, нижнее белье, носки. Часто покупают разные аксессуары: сумки, ремни, кошельки, бижутерию. При этом в плане цен многое из перечисленного даже немного дороже, чем в других местах. Но благодаря большому выбору и достойному уровню качества покупатели все равно предпочитают Stradivarius.

Программа лояльности Страдивариус

В офлайн- и онлайн-магазинах бренда действует программа лояльности, позволяющая копить баллы кэшбэка и в дальнейшем тратить их на покупки. Для участия в ней необходимо оформить специальную платежную карту, которая называется Affinity Card и выпускается «Росбанком», партнером испанской компании. Это обычная дебетовая карточка, но с одной особенностью — повышенным кэшбэком в магазинах, принадлежащих корпорации Inditex: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и ряде других. За каждую покупку начисляют баллы в размере 5% от ее стоимости. Cashback предусмотрен и для других магазинов, но там он меньше — всего 2%. Каких-то ограничений на расходование бонусов нет — ими даже можно полностью оплатить стоимость вещи.

Как оплатить покупку в онлайн-магазине Stradivarius

Сегодня ритейлер предлагает всего два способа оплаты заказа: банковской картой и наложенным платежом. Поддерживаются карточки платежных систем Visa, MasterCard и МИР. Второй способ используется при получении товара в пункте выдачи или офисе транспортной компании.

Как получить заказ

Получить товар можно несколькими способами:

Самовывоз из офлайн-магазина. Заказ можно забрать из любого бутика Stradivarius. Достаточно указать нужный салон при оформлении заказа.

Курьерская доставка. Товар привезут прямо до двери с помощью транспортной компании.

Самовывоз из пункта выдачи заказов. Заказ можно забрать в офисе Boxberry или в фирменном ПВЗ Страдивариус.

Стоимость доставки зависит от пункта назначения. Если покупатель заказал товар на общую сумму от 2000 рублей, услуга будет бесплатной. Также плата за транспортировку товара не взимается при самовывозе из фирменных магазинов бренда.

Как вернуть товар

Если вещь не подошла, ее разрешается вернуть. Это можно сделать в течение одного календарного месяца со дня ее отправки. Для возврата обязательно сохранение товарного вида покупки, упаковки, бирок и кассового чека. Проще всего отнести покупку в ближайший фирменный магазин Stradivarius. Если такой возможности нет, то можно отправить вещь с курьером. Для этого в личном кабинете на сайте ритейлера выбирают пункт «Возврат из дома». Деньги возвращают тем же способом, которым покупатель оплатил заказ. Это происходит в течение 14 календарных дней с момента поступления товара обратно на склад ритейлера.