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Промокоды Stradivarius на Август

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Скидки, промокоды и купоны Stradivarius

Здесь собраны все действующие скидки популярного бренда женской одежды: бонусы, распродажи, купоны и промокоды Stradivarius. С их помощью можно сделать еще ниже и без того невысокую цену на вещи из каталога онлайн-магазина компании. Страдивариус предлагает юбки, брюки, аксессуары, б ... ижутерию, верхнюю одежду и многое другое. Все это можно заказать онлайн в интернет-магазине бренда. Действует доставка по всей Российской Федерации.


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Контакты Stradivarius

Телефон:
8 800 333 46 98

Соц. сети:

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Специальные предложения от Stradivarius

Как активировать купон или промокод Stradivarius

Для активации промокода бренда необходимо сделать следующее:

  1. Найти подходящее скидочное предложение на этом сайте.

  2. Скопировать цифровую комбинацию.

  3. Перейти на ресурс интернет-магазина.

  4. Выбрать вещь, указать размер и кликнуть «Добавить в корзину».

  5. Перейти на страницу оформления заказа.

  6. Щелкнуть по кнопке «У вас есть код скидки?».

  7. В появившееся поле вставить скопированный ранее промокод.

  8. Завершить покупку.

После этого цена к оплате будет уменьшена. Ее снизят в соответствии с номиналом активированного кода, который может быть разным.

 

 

Некоторые купоны не предусматривают промокоды, поэтому их активация отличается. Чтобы воспользоваться правом на скидку, нужно выбрать подходящее предложение с этой страницы, кликнуть по нему, а после переадресации на сайт продавца оформить заказ. Цена на товар будет уменьшена автоматически.

Информация о компании Stradivarius

Бренд Страдивариус появился в 1994 году в испанской Барселоне. Это был небольшой семейный бизнес по выпуску женской одежды от кутюр, и он не был массовым. За пределами Испании о торговой марке знали только в узких кругах — в мире высокой моды и среди ценителей-эстетов. Все изменилось, когда в 1999 году торговую марку выкупила корпорация Амансио Ортега Inditex, известная сетью магазинов Zara. Было решено превратить локального производителя модной одежды в мировой бренд — средства компании позволяли это сделать. План был успешно реализован — сегодня Stradivarius действительно получил мировую известность, а его представительства работают во многих странах.

Сейчас бренд отошел от первоначальной концепции высокой моды и выпускает более массовую одежду, тоже преимущественно женскую. В его ассортименте брюки, платья, юбки и многое другое. Купить вещи от Страдивариус можно в российском интернет-магазине компании. Цены на большинство позиций каталога невысокие, а фирменные купоны и промокоды позволяют сделать их еще ниже.

Самые популярные товары интернет-магазина Stradivarius

Чаще всего в интернет-магазине покупают базовую одежду: брюки, юбки, платья, блузки. Главная причина спроса на эту категорию товаров — сочетание привлекательного внешнего вида, хорошего качества и невысокой цены. Например, большинство моделей женских брюк продавец предлагает за сумму в диапазоне от 2000 до 3000 рублей.

Второе место по популярности занимают вещи с небольшим ресурсом носки: колготки, нижнее белье, носки. Часто покупают разные аксессуары: сумки, ремни, кошельки, бижутерию. При этом в плане цен многое из перечисленного даже немного дороже, чем в других местах. Но благодаря большому выбору и достойному уровню качества покупатели все равно предпочитают Stradivarius.

Программа лояльности Страдивариус

В офлайн- и онлайн-магазинах бренда действует программа лояльности, позволяющая копить баллы кэшбэка и в дальнейшем тратить их на покупки. Для участия в ней необходимо оформить специальную платежную карту, которая называется Affinity Card и выпускается «Росбанком», партнером испанской компании. Это обычная дебетовая карточка, но с одной особенностью — повышенным кэшбэком в магазинах, принадлежащих корпорации Inditex: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и ряде других. За каждую покупку начисляют баллы в размере 5% от ее стоимости. Cashback предусмотрен и для других магазинов, но там он меньше — всего 2%. Каких-то ограничений на расходование бонусов нет — ими даже можно полностью оплатить стоимость вещи.

Как оплатить покупку в онлайн-магазине Stradivarius

Сегодня ритейлер предлагает всего два способа оплаты заказа: банковской картой и наложенным платежом. Поддерживаются карточки платежных систем Visa, MasterCard и МИР. Второй способ используется при получении товара в пункте выдачи или офисе транспортной компании.

Как получить заказ

Получить товар можно несколькими способами:

  • Самовывоз из офлайн-магазина. Заказ можно забрать из любого бутика Stradivarius. Достаточно указать нужный салон при оформлении заказа.

  • Курьерская доставка. Товар привезут прямо до двери с помощью транспортной компании.

  • Самовывоз из пункта выдачи заказов. Заказ можно забрать в офисе Boxberry или в фирменном ПВЗ Страдивариус.

Стоимость доставки зависит от пункта назначения. Если покупатель заказал товар на общую сумму от 2000 рублей, услуга будет бесплатной. Также плата за транспортировку товара не взимается при самовывозе из фирменных магазинов бренда.

Как вернуть товар

Если вещь не подошла, ее разрешается вернуть. Это можно сделать в течение одного календарного месяца со дня ее отправки. Для возврата обязательно сохранение товарного вида покупки, упаковки, бирок и кассового чека. Проще всего отнести покупку в ближайший фирменный магазин Stradivarius. Если такой возможности нет, то можно отправить вещь с курьером. Для этого в личном кабинете на сайте ритейлера выбирают пункт «Возврат из дома». Деньги возвращают тем же способом, которым покупатель оплатил заказ. Это происходит в течение 14 календарных дней с момента поступления товара обратно на склад ритейлера.

Часто задаваемые вопросы про Stradivarius

★ Нужно ли регистрироваться для покупок?

Нет. Но регистрация очень упрощает использование магазина. Например, зарегистрированные пользователи могут запросить возврат через ЛК. Незарегистрированным для этого придется звонить на горячую линию.

★ Как следить за новыми поступлениями?

Есть несколько способов, самый простой — подписаться на email-рассылку продавца. Также информация о новинках публикуется в социальных сетях компании: VK, Facebook, Instagram, Twitter.

★ Как узнать, есть ли поблизости бутик Stradivarius?

Зайти в раздел «Поиск магазина» на сайте бренда. Там есть виртуальная карта с функцией поиска по адресам.

★ Есть ли у ритейлера подарочные карты?

Да, ее можно купить непосредственно у продавца или у его партнеров.

★ Как связаться со службой поддержки магазина?

По телефону горячей линии, электронной почте или в онлайн-чате.

Лучшие промокоды Stradivarius

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