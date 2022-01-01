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10 оценок поставлено средняя 4.6
Американская компания Vans — крупный производитель спортивной обуви и одежды с более чем полувековой историей. В ее каталоге представлены кроссовки, кеды, слипоны, ботинки для активных людей. К отличительным чертам продукции Вэнс относятся узнаваемый дизайн, удобство и высокое качес ... тво. Чтобы сделать обувь и одежду доступнее, официальный интернет-магазин часто проводит акции и распродажи. Найти актуальные купоны Vans и другие виды дисконтных предложений можно в этом разделе. Используя их, можно существенно снизить затраты на покупки.
Юридический адрес:
170969 г. Тверь, а/я 377 ООО «ВФ Си-Ай-Эс» VANS
Телефон:
8 (800) 775 1966
Соц. сети:
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Компания Vans – американский производитель одежды и обуви для активных людей. Она основана в 1966 году и получила имя в честь одного из создателей Пола Ван Дорена. На протяжении полувекового развития компания постоянно расширяла ассортимент продукции и географию присутствия. К XXI веку она стала одним из самых узнаваемых производителей спортивной обуви и одежды. Сегодня Вэнс предлагает клиентам сотни моделей обуви и одежды, предназначенных как для повседневного ношения, так и для занятий спортом. Весь ее ассортимент доступен в официальном российском интернет-магазине.
Компания Vans начинала свой путь как производитель слипонов, сочетающих низкую цену и высокий уровень комфорта. Со временем ее ассортимент претерпел большое расширение, и сегодня в магазине представлены разные виды обуви:
кеды;
ботинки;
кроссовки;
сланцы.
Помимо обуви, в магазине можно купить куртки, толстовки, рубашки, футболки, штаны, шорты, платья, а также головные уборы, сумки и кошельки, ремни и другие аксессуары. Практически весь представленный ассортимент регулярно участвует в акциях, делающих продукцию доступнее. Компания проводит распродажи, доступные для всех, и предоставляет скидочные промокоды, позволяющие активировать увеличенную скидку. Действующие спецпредложения интернет-магазина, доступные сегодня, собраны в этом разделе.
Для преданных клиентов, постоянно покупающих продукцию компании, действует программа лояльности. Оформив дисконтную карту в любом ее розничном магазине, можно получать скидки на следующие приобретения. С актуальными условиями дисконтной программы можно ознакомиться на сайте компании.
К сожалению, скидочные карты нельзя использовать в интернет-магазине, они действуют только в розничных представительствах. Поэтому для получения дисконта онлайн нужно использовать другие методы экономии, такие как распродажи и промокоды. Найти скидочные купоны можно на этой странице.
Оплатить заказ в интернет-магазине Вэнс можно тремя способами: наличными, банковской картой и в рассрочку. Их доступность зависит от выбранного способа доставки. При выборе курьерской пересылки возможен расчет наличными или картой. Доступность безналичного расчета необходимо уточнять в момент оформления заказа, так как у курьера может не оказаться мобильного терминала для приема платежей.
При внесении предоплаты на сайте с помощью банковской карты клиентам предоставляется дополнительная скидка. Для ее получения нужно просто выбрать соответствующий способ расчета. С карты будет списана сумма уже с учетом дисконта.
При выборе рассрочки стоимость заказа разбивается на две равные части, которые оплачиваются с промежутком в 1 месяц. Эта услуга доступна держателям банковских карт «Халва» Сбербанка. Актуальные условия ее предоставления приводятся на сайте банка.
Компания доставляет заказы по всей территории России с привлечением сторонних транспортных компаний. Выбор доступных перевозчиков, а также срок перевозки зависят от местоположения клиента. Пересылку покупок осуществляют компании DPD, DHL, Pony Express, PickPoint, Hermes и Почта России. Стоимость доставки зависит от перевозчика и рассчитывается при оформлении заказа. Если сумма в чеке превышает установленный минимальный лимит, пересылка осуществляется бесплатно за счет магазина.
Собственной курьерской службы у Vans нет, как нет и возможности самовывоза товара из фирменного розничного магазина. Опция примерки и частичного выкупа заказа доступна только в Москве и Подмосковье. Она предоставляется при выборе в качестве перевозчика компании DHL с оплатой при получении. Примерка с частичным выкупом возможна, если заказ содержит не более 4 изделий.
Возврат товара надлежащего качества в магазине возможен в любой момент до его получения и в течение 30 дней после приема посылки. Обязательным условием является сохранение заводской упаковки, чека, а также отсутствие следов использования. Не подлежат возврату товары, входящие в список, утвержденный Правительством РФ. Затраты на пересылку качественной продукции несет покупатель.
При выявлении брака или скрытых дефектов, возникших по вине производителя и продавца, возврат товара возможен в течение 2 лет с момента покупки. Расходы на пересылку ложатся на магазин. Деньги возвращаются на счет клиента в течение 10 рабочих дней.
Чтобы вернуть товар, его нужно упаковать и отправить на адрес склада Почтой России или одной из курьерских служб. К посылке следует приложить заявление на возврат и копию документа, подтверждающего покупку.
Помимо общедоступных скидок в рамках акций, получить дисконт в Vans можно, используя промокод. Он представляет собой цифро-буквенную комбинацию, которую нужно ввести в меню оформления заказа для пересчета его стоимости. Актуальный промокод можно найти на этой странице, а для его использования следует:
Скопировать код в описании акции и перейти в магазин.
Найти в каталоге позиции, участвующие в акции, выбрать нужный размер и добавить товар в корзину.
Открыть меню корзины для оформления заказа и найти в правом столбце графу для ввода промокода.
Вставить и применить код купона, чтобы изменить стоимость покупок.
Завершить оформление заявки, указав оптимальные способы оплаты и доставки.
Сочетаемость скидок в рамках разных акций определяется их правилами. Узнать, можно ли использовать промокод для получения дисконта на товар из распродажи, можно в описании спецпредложения.
Интернет-магазин регулярно устраивает распродажи и публикует дисконтные предложения. В их числе – скидки за подписку на рассылку, на первую покупку, за предоплату картой.
Скидочные купоны предоставляются магазином рекламным партнерам, способствующим его продвижению. Найти действующие коды, которые работают сегодня, можно в этом разделе.
Компания поддерживает работу программы лояльности, но она пока доступна только в розничных магазинах. При оформлении заказа онлайн скидочная карта не работает.
Покупки, стоимость которых превышает установленный лимит, доставляются бесплатно.
На всю обувь производителя предоставляется стандартная гарантия 60 дней, если иное не предусмотрено в порядке исключения.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Женские топы VANS с выгодой при покупке до 50% по промокоду VANS
|не требуется
|Скидка
|Брендовые мужские слипоны с выгодой при покупке до 50% с купоном VANS
|не требуется
|Скидка
|Промокод VANS: Обувь для детей от 4 до 14 лет с дисконтом до 50%
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 50% на мужскую обувь на платформе
|не требуется
|Скидка
|Женские шорты VANS с дисконтом до 50%
|не требуется
|Скидка
|Детские слипоны со скидками до 50% по купону VANS
|не требуется
|Скидка
|Весенняя коллекция обуви с выгодой до 45%
|не требуется
|Скидка
|Спортивная и повседневная обувь Vans для детей с выгодой до 30%
|не требуется
|Скидка
|Коллекция модной одежды обуви для старшеклассников с выгодой до 25%
|не требуется
|Скидка
|Скидка 10% при регистрации на сайте на первый заказ
|не требуется