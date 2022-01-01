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Промокоды Vans на Август

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Промокоды Vans для скидок на обувь и одежду

Американская компания Vans — крупный производитель спортивной обуви и одежды с более чем полувековой историей. В ее каталоге представлены кроссовки, кеды, слипоны, ботинки для активных людей. К отличительным чертам продукции Вэнс относятся узнаваемый дизайн, удобство и высокое качес ... тво. Чтобы сделать обувь и одежду доступнее, официальный интернет-магазин часто проводит акции и распродажи. Найти актуальные купоны Vans и другие виды дисконтных предложений можно в этом разделе. Используя их, можно существенно снизить затраты на покупки.


Посетить Vans
Контакты Vans

Юридический адрес:
170969 г. Тверь, а/я 377 ООО «ВФ Си-Ай-Эс» VANS

Телефон:
8 (800) 775 1966

Соц. сети:

vk

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Специальные предложения от Vans

Подробнее о магазине одежды и обуви Vans

Компания Vans – американский производитель одежды и обуви для активных людей. Она основана в 1966 году и получила имя в честь одного из создателей Пола Ван Дорена. На протяжении полувекового развития компания постоянно расширяла ассортимент продукции и географию присутствия. К XXI веку она стала одним из самых узнаваемых производителей спортивной обуви и одежды. Сегодня Вэнс предлагает клиентам сотни моделей обуви и одежды, предназначенных как для повседневного ношения, так и для занятий спортом. Весь ее ассортимент доступен в официальном российском интернет-магазине.

Большой выбор одежды и обуви со скидками

Компания Vans начинала свой путь как производитель слипонов, сочетающих низкую цену и высокий уровень комфорта. Со временем ее ассортимент претерпел большое расширение, и сегодня в магазине представлены разные виды обуви:

  • кеды;

  • ботинки;

  • кроссовки;

  • сланцы.

Помимо обуви, в магазине можно купить куртки, толстовки, рубашки, футболки, штаны, шорты, платья, а также головные уборы, сумки и кошельки, ремни и другие аксессуары. Практически весь представленный ассортимент регулярно участвует в акциях, делающих продукцию доступнее. Компания проводит распродажи, доступные для всех, и предоставляет скидочные промокоды, позволяющие активировать увеличенную скидку. Действующие спецпредложения интернет-магазина, доступные сегодня, собраны в этом разделе.

Программа лояльности Vans

Для преданных клиентов, постоянно покупающих продукцию компании, действует программа лояльности. Оформив дисконтную карту в любом ее розничном магазине, можно получать скидки на следующие приобретения. С актуальными условиями дисконтной программы можно ознакомиться на сайте компании.

К сожалению, скидочные карты нельзя использовать в интернет-магазине, они действуют только в розничных представительствах. Поэтому для получения дисконта онлайн нужно использовать другие методы экономии, такие как распродажи и промокоды. Найти скидочные купоны можно на этой странице.

Способы оплаты заказов

Оплатить заказ в интернет-магазине Вэнс можно тремя способами: наличными, банковской картой и в рассрочку. Их доступность зависит от выбранного способа доставки. При выборе курьерской пересылки возможен расчет наличными или картой. Доступность безналичного расчета необходимо уточнять в момент оформления заказа, так как у курьера может не оказаться мобильного терминала для приема платежей.

При внесении предоплаты на сайте с помощью банковской карты клиентам предоставляется дополнительная скидка. Для ее получения нужно просто выбрать соответствующий способ расчета. С карты будет списана сумма уже с учетом дисконта.

При выборе рассрочки стоимость заказа разбивается на две равные части, которые оплачиваются с промежутком в 1 месяц. Эта услуга доступна держателям банковских карт «Халва» Сбербанка. Актуальные условия ее предоставления приводятся на сайте банка.

Доставка покупок

Компания доставляет заказы по всей территории России с привлечением сторонних транспортных компаний. Выбор доступных перевозчиков, а также срок перевозки зависят от местоположения клиента. Пересылку покупок осуществляют компании DPD, DHL, Pony Express, PickPoint, Hermes и Почта России. Стоимость доставки зависит от перевозчика и рассчитывается при оформлении заказа. Если сумма в чеке превышает установленный минимальный лимит, пересылка осуществляется бесплатно за счет магазина.

Собственной курьерской службы у Vans нет, как нет и возможности самовывоза товара из фирменного розничного магазина. Опция примерки и частичного выкупа заказа доступна только в Москве и Подмосковье. Она предоставляется при выборе в качестве перевозчика компании DHL с оплатой при получении. Примерка с частичным выкупом возможна, если заказ содержит не более 4 изделий.

Правила обмена и возврата

Возврат товара надлежащего качества в магазине возможен в любой момент до его получения и в течение 30 дней после приема посылки. Обязательным условием является сохранение заводской упаковки, чека, а также отсутствие следов использования. Не подлежат возврату товары, входящие в список, утвержденный Правительством РФ. Затраты на пересылку качественной продукции несет покупатель.

При выявлении брака или скрытых дефектов, возникших по вине производителя и продавца, возврат товара возможен в течение 2 лет с момента покупки. Расходы на пересылку ложатся на магазин. Деньги возвращаются на счет клиента в течение 10 рабочих дней.

Чтобы вернуть товар, его нужно упаковать и отправить на адрес склада Почтой России или одной из курьерских служб. К посылке следует приложить заявление на возврат и копию документа, подтверждающего покупку.

Как использовать промокоды для получения скидки в Vans

Помимо общедоступных скидок в рамках акций, получить дисконт в Vans можно, используя промокод. Он представляет собой цифро-буквенную комбинацию, которую нужно ввести в меню оформления заказа для пересчета его стоимости. Актуальный промокод можно найти на этой странице, а для его использования следует:

  1. Скопировать код в описании акции и перейти в магазин.

  2. Найти в каталоге позиции, участвующие в акции, выбрать нужный размер и добавить товар в корзину.

  3. Открыть меню корзины для оформления заказа и найти в правом столбце графу для ввода промокода.

  4. Вставить и применить код купона, чтобы изменить стоимость покупок.

  5. Завершить оформление заявки, указав оптимальные способы оплаты и доставки.

Сочетаемость скидок в рамках разных акций определяется их правилами. Узнать, можно ли использовать промокод для получения дисконта на товар из распродажи, можно в описании спецпредложения.

Часто задаваемые вопросы про Vans

★ Какие скидки доступны в Vans?

Интернет-магазин регулярно устраивает распродажи и публикует дисконтные предложения. В их числе – скидки за подписку на рассылку, на первую покупку, за предоплату картой.

★ Где найти актуальные промокоды магазина Вэнс?

Скидочные купоны предоставляются магазином рекламным партнерам, способствующим его продвижению. Найти действующие коды, которые работают сегодня, можно в этом разделе.

★ Есть ли в Vans программа лояльности?

Компания поддерживает работу программы лояльности, но она пока доступна только в розничных магазинах. При оформлении заказа онлайн скидочная карта не работает.

★ Есть ли в Вэнс бесплатная доставка?

Покупки, стоимость которых превышает установленный лимит, доставляются бесплатно.

★ Есть ли гарантия на продукцию Vans?

На всю обувь производителя предоставляется стандартная гарантия 60 дней, если иное не предусмотрено в порядке исключения.

Лучшие промокоды Vans

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаЖенские топы VANS с выгодой при покупке до 50% по промокоду VANSне требуется
СкидкаБрендовые мужские слипоны с выгодой при покупке до 50% с купоном VANSне требуется
СкидкаПромокод VANS: Обувь для детей от 4 до 14 лет с дисконтом до 50%не требуется
СкидкаСкидки до 50% на мужскую обувь на платформене требуется
СкидкаЖенские шорты VANS с дисконтом до 50%не требуется
СкидкаДетские слипоны со скидками до 50% по купону VANSне требуется
СкидкаВесенняя коллекция обуви с выгодой до 45%не требуется
СкидкаСпортивная и повседневная обувь Vans для детей с выгодой до 30%не требуется
СкидкаКоллекция модной одежды обуви для старшеклассников с выгодой до 25%не требуется
СкидкаСкидка 10% при регистрации на сайте на первый заказне требуется

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