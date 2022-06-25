Темное дело царевича Алексея - сына Петра Великого

Николай Ге. «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе». Полноформатное одноименное авторское повторение картины, сделанное в 1872 году. Хранится в Государственном Русском музее

Часть 29. ЧАСТЬ 1, ЧАСТЬ 2, ЧАСТЬ 3, ЧАСТЬ 4, ЧАСТЬ 5, ЧАСТЬ 6, ЧАСТЬ 7, ЧАСТЬ 8, ЧАСТЬ 9, ЧАСТЬ 10, ЧАСТЬ 11, ЧАСТЬ 12, ЧАСТЬ 13, ЧАСТЬ 14, ЧАСТЬ 15, ЧАСТЬ 16, ЧАСТЬ 17, ЧАСТЬ 18, ЧАСТЬ 19, ЧАСТЬ 20, ЧАСТЬ 21, ЧАСТЬ 22, ЧАСТЬ 23, ЧАСТЬ 24, ЧАСТЬ 25, ЧАСТЬ 26, ЧАСТЬ 27, ЧАСТЬ 28

Среди темных пятен биографии Петра Первого особо большим пятном выглядит загадочная кончина первенца государя - Алексея Петровича, рожденного от первой жены царя Петра - Евдокии Лопухиной 18 февраля 1690 года под Москвой в селе Преображенском. Официально царевич Алексей по решению суда в 1718 году был осужден на смертную казнь, но умер в заточении в Петропавловской крепости от апокалиптического удара.

Сама формулировка «по решению суда» столь нелепа, что нет смысла и обсуждать ее. А посему и апокалиптический удар, убивший молодого человека, историки тоже ставят под большое сомнение.

ЛЮБИЛ ЦАРЕВИЧ ВЫПИТЬ И ПОБУЯНИТЬ

Но вернемся к рождению Алексея. Его отцу Петру Первому на тот момент было 18 лет, и семейная жизнь у него не складывалась. Суровая мать Петра - Наталья Нарышкина, как мы уже вам сказывали в предыдущих частях, женила сынка насильно. Наверное, потому царь Петр не стал образцом примерного семьянина и вовсю изменял жене с веселой девицей в немецкой слободе Кукуй - Анной Монс. Не был он и заботливым любящим отцом для первенца Алексея, который характером уродился далеко не в папу. Царевич рос слабовольным и равнодушным к царствованию, которое предначертала ему Судьба. По мнению некоторых историков, Алексей еще и был слабоумным. Хотя наставник его дипломат Генрих фон Гюйссен, отмечал прилежание в учёбе и склонность Алексея к различным наукам. О том же свидетельствуют в отчетах царю Петру и другие учителя. Возможно, они лукавили в угоду Петру. Тут дело темное. Однако же поведение царевича действительно дает нам повод подозревать его в необдуманности поступков, в глупости.

Царевич отрок любил и выпить, и побуянить. Мог по пьянке поколотить кого угодно, даже своих наставников и духовника. Боялся только отца Петра. Причем боялся его до ужаса и, наверное, попадал не раз под горячую отцовскую руку. Рассказывали историю, что однажды Петр собрался сына экзаменовать на предмет умения делать чертежи. Царевич испугался настолько, что пытался из пистолета поранить себе ладонь, дабы увильнуть от черчения. Но не хватило толку, и он получил ожог.

Все это нам говорит о том, что Петр, недовольный крайне своим наследником, пытался из отрока выбить дурь, слепить из него царя по своему подобию. И делал это он крайне жестко, по-петровски. Несомненно, что Алексей не только боялся папу, но и ненавидел его. В то же время юноша тянулся к доброй матери, которая уже была отправлена Петром в монастырь. И Алексею было запрещено с ней видеться. Но царевич навещал мать тайком. Петру, естественно, донесли про то. И государь побил своего наследника.

ЖЕЛАЛ ОН СМЕРТИ ОТЦУ ЦАРЮ

Забегая наперед скажем, когда на царевича Алексея заведут дело о государственной измене и станут пытать его друзей, духовник царевича Иаков Игнатьев расскажет, что на тайной исповеди Алексей признался однажды, что желал смерти отцу Петру. После этого, кстати сказать, Петр Первый велит духовенству о всех признаниях на тайной исповеди, которые касаются вреда государству, доносить властям. За невыполнение сего - смерть.

Смеем предположить, что для проверки священников на исполнение сего указа могли засылаться и провокаторы. Таким образом священная тайна исповеди была Петром попрана.

Интересно, что Петр еще задолго до приближения своей смерти, очень терзался думами о будущем государства Российского. Казалось бы - не твоя забота, Господь устроит. Но в столь серьезной вопросе император не полагался на Небеса. И за неимением выбора на царский трон, ломал он через колено своего единственного и далеко не годного на царствование наследника. Брал его в боевые походы, отправлял к нему опытных наставников, посылал учиться за границу. Но от такой отцовской заботы Алексей, похоже, больше страдал, чем мужал. И только под угрозами Петра - лишить Алексея наследства, отправить в монастырь, был вынужден исполнять отцовские прихоти: учить за границей иностранные языки и науки разные, что, если верить донесениям учителей Петру, у царевича получалось неплохо. Однако сам Петр не получил в свое время большого образования. Не был и в языках силен. Потому проверить правдивость тех донесений попросту не мог.

ЖЕНИТЬБА И ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ТРОНА

Женил Петр Алексея на польской принцессе Шарлотте Кристине Брауншвейг-Вольфенбюттеьской - сестре жены наследника австрийского престола Карла Шестого. Согласия Алексея отец, конечно, не спрашивал. Как никто не спрашивал и согласия Шарлотты. Это брак состоялся исключительно из политического расчета — сблизить две мощных европейских державы. Любовных страстей между молодыми не было. И скоро Алексей загулял с крепостной девкой Ефросиньей. А в 1715 году Шарлотта после рождения сына - будущего императора Петра Второго - тяжело заболела и умерла.

В тот же год у Петра и его фаворитки Екатерины родился сын Петр. И это событие, похоже, обрадовало Алексея, который отписал отцу письмо в Копенгаген, где Петр пребывал тогда. В письме Алексей просит нацелить на царский трон новорожденного наследника, а его освободить от этой участи, как никчемного и гнилого, не способного тянуть царскую лямку. А также обеспечить его пропитанием пожизненно. Интересный текст этого письма следует привести целиком:

«Милостивейший государь батюшка! Сего октября, в 27 день 1715 года, по погребении жены моей, отданное мне от тебя, государя, вычел, на что иного донести не имею, только, буде изволишь, за мою непотребность меня наследия лишить короны российской, буди по воле вашей. О чем и я вас, государя, всенижайше прошу: понеже вижу себя к сему делу неудобна и непотребна, также памяти весьма лишен (без чего ничего возможно делать), и всеми силами, умными и телесными (от различных болезней), ослабел и непотребен стал к толикого народа правлению, где требует человека не такого гнилого, как я. Того ради наследия (дай боже вам многолетное здравие!) российского по вас (хотя бы и брата у меня не было, а ныне, слава богу, брат у меня есть, которому дай боже здоровье) не претендую и впредь претендовать не буду, в чем бога-свидетеля полагаю на душу мою и ради истинного свидетельства сие пишу своею рукою. Детей моих вручаю в волю вашу; себе же прошу до смерти пропитания. Сие все предав в ваше рассуждение и волю милостивую, всенижайший раб и сын Алексей».

Но это письмо настолько разгневало Петра, что тот ставит сыну последний ультиматум: или ты берешься за ум, или я отправлю тебя в монастырь! Взвесив все «за» и «против», Алексей под чужим именем бежит за границу со своей Ефросиньей и прячется за границей под чужим именем. Однако царские слуги его находят и правдами, неправдами возвращают в России, где он предстает пред судом отца. Выявляются люди, которые помогли Алексею в побеге из страны. И те, включая любовницу Ефросинью, признают под пытками, что Алексей готовил чуть ли не дворцовый переворот.

То ли уже после смертного «приговора суда» сам Петр в последующем разговоре с сыном убил его в ярости, то ли Алексея убили другие люди, или он умер сам от сердечного приступа - доподлинно не установлено.

И читатели могут сами сделать для себя на сей счет выводы, послушав на эту тему интересную лекцию историка Владимира Мединского «Дело царевича Алексея». Послушать можно по этой ссылке.