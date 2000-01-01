Промокоды OLDOS на Октябрь

Подробнее о бренде ОЛДОС

История компании началась в девяностых годах прошлого века, когда основатель OLDOS Александр Логачев заметил, что на российском рынке нет качественной туристической экипировки. В результате проб и ошибок удалось найти ткани, позволяющие изготавливать непромокаемые износостойкие вещи. Первыми заказчиками стали друзья и знакомые, а затем и посторонние люди.

Впрочем, в 1993 году компания изменила профиль своей работы: начала продавать импортные и российские ткани и фурнитуру оптовым покупателям. Новая волна изменений не заставила себя долго ждать. Через 10 лет, в начале 2000-х, Александр заметил, как сложно найти качественные вещи для ребенка. Они или стоили слишком дорого, или не соответствовали заявленным качествам. Так и появилась идея изменить специализацию и началось производство детских вещей.

Сегодня бренд — один из российских первооткрывателей в сфере качественной одежды и обуви для детей разных возрастов. В таких вещах можно играть в мокром снегу или гулять под дождем. Ничто не стесняет движения ребенка, ему будет комфортно при любых условиях. При покупках можно применять промокоды или участвовать в программе лояльности. Это позволит покупать вещи еще дешевле.

Самые популярные категории товаров в OLDOS

У бренда удобный магазин, в нем рассчитывать на скидку может каждый покупатель. Найти подходящий товар можно, перейдя в один трех из разделов:

Девочки. Мальчики. Outlet.

В первых двух категориях можно найти одежду, обувь и аксессуары для детей всех возрастов, а во втором — модели на распродаже. Самые популярные товары есть в подразделе «Хиты продаж». В него попадают позиции, чаще всего оказывающиеся в корзинах покупателей. Обычно это сезонные вещи. Например, осенью это резиновые сапоги и дождевики, а зимой — теплые непромокаемые комбинезоны. Товары можно отфильтровать по сезонности, цвету, типу, линейке, размеру или применить другие фильтры. Есть сортировки по новизне, цене, размеру скидки или популярности. Это позволяет быстро подобрать вещь, подходящую ребенку.

Отличительная особенность вещей ОЛДОС — стильный дизайн. Модели выполняются в актуальных цветовых решениях, дополняются яркими принтами. Но и лаконичных решений в магазине достаточно — это однотонные вещи с небольшими яркими акцентами, их чаще всего выбирают для подростков.

Бонусная система магазина OLDOS

Для экономии на покупках магазина можно не только применять промокоды, но и участвовать в программе лояльности. К клубу могут присоединиться все желающие, для этого достаточно зарегистрироваться на сайте. Сразу после этого клиент получает скидку на первый заказ и возможность накапливать бонусы. Программа лояльности делится на 3 основных уровня по сумме покупок на счете. С момента регистрации и до накопления 10 тыс. рублей на бонусный счет отправляется 5% от суммы покупки. При накоплении от 10 до 20 тыс. рублей — 10%, а когда сумма покупок перешагнет отметку 20 тыс. рублей — уже 15%.

Удобно, что карта программы лояльности действует как на сайте, так и во всей сети фирменных магазинов. Накопленные баллы можно тратить на покупки, компенсируя ими до половины цены товаров. Еще одно приятное исключение — возможность использовать баллы программы лояльности вместе с промокодами и акционными товарами. Это позволяет получать максимальную экономию.

Способы оплаты покупок в OLDOS

Покупки можно оплатить наличными в почтовом отделении, пункте выдачи или отдав деньги курьеру. Перечислить средства можно сразу после оформления и подтверждения заказа. Для этого подойдет карта любого банка и платежной системы. Все онлайн-платежи проводятся в соответствии с нормами действующего законодательства. Сайт не хранит персональную платежную информацию клиентов.

Доставка товаров OLDOS

Покупатели могут выбрать доставку курьером, транспортными компаниями или самовывоз из пунктов выдачи. В первом случае курьер приезжает по указанному адресу, ожидает, пока пройдет примерка, принимает оплату. Покупатель может забрать только понравившиеся вещи, а остальное — вернуть.

Процесс возврата вещей в OLDOS

При обнаружении брака или несоответствия заявленным качествам покупатель может вернуть вещи в течение 14 дней с момента покупки. Для этого комплектация, фирменная упаковка и все бирки должны быть сохранены, не допускается следов носки. Вещи можно принести в один из пунктов самовывоза или отправить транспортными компаниями. После получения вещей компанией деньги возвращаются покупателю в течение нескольких рабочих дней.