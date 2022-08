Промокоды Armani Beauty на Август

Про Armani beauty

Легендарный бренд Armani был создан в 1975 году в Милане, когда кутюрье совместно с Серджио Галеотти основал модный дом. Позже Джорджо Армани выкупил долю акций у своего партнера и стал единоличным владельцем компании. К концу ХХ века Армани стал европейским законодателем моды, а в 1982 году компания выпустила первый парфюм — Armani Pour Femme. Позже коллекция пополнилась туалетной водой Acqua di Giòна и еще десятками ароматов для женщин и мужчин. В 2000 году была выпущена косметическая серия Giorgio Armani Cosmetics.

Сегодня уходовая и декоративная косметика Armani beauty выпускается в рамках лицензионных соглашений с L'Oreal и Helena Rubinstein с использованием передовых технологий и отборного сырья. В ассортименте представлены люксовые продукты для макияжа, средства для ухода за кожей и парфюм. Компания не тестирует продукцию на животных, а использует альтернативные методы, включая испытание косметики на реконструированной коже.

Вся косметика и парфюмерия Armani beauty доступна в фирменном интернет-магазине с доставкой по всей России. В онлайн-бутике постоянно проводятся акции, генерируются промокоды, дарятся презенты и действует программа лояльности.

Популярные товары Armani beauty

Среди бестселлеров продаж — безмасляная флюидная основа с шелковистой, легкой текстурой Luminous Silk, обеспечивающая коже атласное сияние и естественный безупречный вид. Жидкие тени для век Eye Tint популярны за счет насыщенного и легкого покрытия, которое не собирается в складки и сохраняет стойкость до 16 часов. В линейке помад востребованы: атласная Power, в состав которой входят защитные масла и высокоинтенсивные пигменты, матовая Lip Maestro с сатиновым сиянием, а также стойкая Rouge D’Armani с питающим и увлажняющим действием.

Из женских ароматов Армани Бьюти популярны парфюмированные и туалетные воды серий SÌ, Code For Women, Gioia, You, Acqua Di Gioia. Мужчины отдают предпочтение ароматам Acqua di Gio Pour Homme, Stronger With You, Armani Code, Eau Pour Homme, Acqua di Gio, Armani Code, Eau De Nuit Oud, Stronger With You Intensely.

Кроме средств для макияжа и парфюма, в интернет-магазине Armani beauty представлены средства для снятия макияжа, очищения кожи, увлажняющие, питающие сыворотки, кремы, бальзамы, жидкие лосьоны и праймеры для всех типов кожи. Легкие и моментально впитывающиеся текстуры деликатно питают, укрепляют и разглаживают ее, обеспечивая моментальный эффект свежести лица.

Программа лояльности

Каждый клиент интернет-магазина может принять участие в программе лояльности и открыть бонусный счет для накопления баллов за совершенные покупки. Программа включает 3 уровня:

RED — первоначальный статус, который пользователь получает при вступлении в программу. На этом этапе коэффициент накопления составляет 5% от суммы покупки;

GOLD — уровень дается при накоплении общей суммы за историю покупок от 8000 рублей, а также минимум одного доставленного и оплаченного заказа. Коэффициент накопления на данной ступени составляет 7% от суммы заказа;

BLACK — статус присваивается при общих заказах от 40 000 рублей. Уровень позволяет возвращать 10% от суммы покупки.

Для каждого уровня предусмотрен ассортимент подарков, на которые можно потратить накопленные баллы, оплатив ими 100% стоимости доступных позиций. Чтобы принять участие в программе лояльности, нужно создать аккаунт, указав ФИО, email, дату рождения и номер телефона.

Варианты оплаты в Armani beauty

Рассчитаться за заказ можно онлайн в момент оформления заказа, наличными и картой при получении посылки. При этом максимальная сумма покупки, которую можно оплатить наличными, не должна превышать 50 000 рублей. В пунктах самовывоза можно рассчитаться картой при наличии технической возможности, о которой лучше узнать в момент оформления заказа.

Способы доставки

Магазин доставляет товары по всей территории России бесплатно при заказе от 3000 рублей с помощью курьерских служб «Стриж», CDEK, DPD и до пунктов самовывоза PickPoint, CDEK и DPD. Если стоимость покупки меньше, доставка рассчитывается, исходя из региона клиента и способа получения: курьером до двери или самовывозом.

Условия возврата

Покупатель должен в присутствии курьера осмотреть полученный товар и отказаться от приемки в случае обнаружения брака или пересортицы. Если несоответствие заявленным характеристикам обнаружено после получения, для возврата нужно написать претензию в чат или на адрес электронной почты магазина, приложив фотографии бракованного товара. Что касается изделия надлежащего качества, его можно вернуть в течение 7 дней после получения при условии сохранения целостности упаковки и товарного вида.