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В состав набора "Дерби" входят: шарф вязаный полноцветный PFC CSKA, классическая вязаная шапка, выполненная в традиционных клубных цветах, флаг "Эмблема" 90 х 135
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250Р
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999р
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10Р
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купон
50%
купон
50%
купон
40%
купон
40%
купон
20%
купон
В состав набора "Дерби" входят: шарф вязаный полноцветный PFC CSKA, классическая вязаная шапка, выполненная в традиционных клубных цветах, флаг "Эмблема" 90 х 135
10%
купон
250Р
купон
999р
купон
Беспл
доставка
10Р
купон
10Р
купон
150Р
купон
99Р
купон
50Р
купон
100Р
купон
1599Р
купон
Лучшее
предложение
Лучшее
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290Р
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Официальный интернет-магазин футбольного клуба ЦСКА Москва — это место, где можно купить всю брендовую атрибутику команды. В каталоге представлены шорты, футболки и комплекты формы, шарфы, верхняя одежда и головные уборы, а также большой выбор сувениров. Для постоянных покупателей в ... магазине действует программа лояльности, а новые клиенты могут получить скидку, используя собранные здесь промокоды для Cskashop. Фан-шоп ЦСКА регулярно устраивает акции и распродажи, дарит подарки и скидки болельщикам футбольного клуба. Найти все действующие спецпредложения магазина можно на этой странице.
Юридический адрес:
127521, РФ, г.Москва, ул.Октябрьская, д.64, кв.9
Электронная почта:
support@cskashop.ru
Телефон:
8 (800) 200-30-36
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Официальный интернет-магазин футбольного клуба ЦСКА Москва — это место, где можно купить всю брендовую атрибутику команды. В каталоге представлены шорты, футболки и комплекты формы, шарфы, верхняя одежда и головные уборы, а также большой выбор сувениров. Для постоянных покупателей в ... магазине действует программа лояльности, а новые клиенты могут получить скидку, используя собранные здесь промокоды для Cskashop. Фан-шоп ЦСКА регулярно устраивает акции и распродажи, дарит подарки и скидки болельщикам футбольного клуба. Найти все действующие спецпредложения магазина можно на этой странице.
Юридический адрес:
127521, РФ, г.Москва, ул.Октябрьская, д.64, кв.9
Электронная почта:
support@cskashop.ru
Телефон:
8 (800) 200-30-36
Соц. сети:
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Интернет-магазин Cskashop — это официальный фан-шоп футбольного клуба ЦСКА (Москва), в котором каждый болельщик может приобрести атрибутику любимой команды. Здесь доступна оригинальная игровая форма текущего и предыдущих сезонов, тренировочные комплекты, шарфы и другая брендированная продукция. Купить ее можно с доставкой по России и в другие страны, оформив заказ на сайте. Для постоянных клиентов действует программа лояльности, а собранные в этом разделе купоны акций помогут сэкономить каждому фанату «армейцев».
В интернет-магазине ЦСКА доступна вся клубная атрибутика клуба. Здесь можно заказать:
оригинальную игровую форму;
упрощенные реплики формы;
тренировочные комплекты;
ретро-форму;
шарфы;
куртки и толстовки;
головные уборы;
флаги и вымпелы;
аксессуары;
текстиль;
кружки и другую посуду;
брелоки, зажигалки, карточки, наклейки и другие сувениры.
В интернет-магазине Cskashop можно купить игровую форму ПФК ЦСКА с индивидуальным принтом. Поддерживается нанесение как фамилий и номеров действующих игроков команды, так и произвольных имен или цифр по желанию покупателя.
Постоянным клиентам предоставляется карта покупателя, приносящая скидку 10% почти на весь ассортимент. Чтобы получить ее, нужно купить товар на сумму от 25 тысяч рублей в официальном фан-шопе ЦСКА в Москве. Для интернет-магазина установлена отметка в 100 тысяч рублей, но накапливать ее можно долговременно. Когда установленный лимит будет превышен, карту покупателя отправят вместе с заказанной продукцией.
Оплатить покупки в фан-шопе ЦСКА можно при заказе и при получении. Поддерживается наличный расчет, платежи по картам, электронные денежные расчеты и безналичные переводы по реквизитам компании. Учитывайте, что возможность наличной оплаты зависит от выбранного способа доставки. При заказе курьерской пересылки уточняйте наличие мобильного терминала у сотрудника транспортной компании.
В Москве доступен самовывоз заказанного товара из фирменных магазинов ЦСКА. Доставка осуществляется собственными курьерами, ее стоимость зависит от суммы в чеке. В другие регионы РФ пересылка выполняется транспортными компаниями Почта России, СДЭК и Boxberry. Сроки и стоимость доставки зависят от выбранного перевозчика и адреса получателя.
Международная отправка покупок по территории СНГ выполняется транспортной компанией СДЭК. В другие страны доставка осуществляется службами DHL и Post NL. Международные заказы отправляются только по полной предоплате, возможности наложенного платежа нет.
Покупатели могут вернуть в магазин товар надлежащего качества без объяснения причин в течение 14 дней с момента получения. Для этого нужно заполнить заявление и приложить его к посылке с продукцией или прислать в электронном виде. Товар нужно аккуратно упаковать и отправить Почтой России или СДЭК. Также возможен возврат в наземные фан-шопы футбольного клуба в Москве. Продукция должна сохранять все заводские бирки, упаковку и не иметь следов использования. Транспортные расходы при возврате товара надлежащего качества ложатся на покупателя.
В случае обнаружения дефекта или брака, возникшего по вине производителя или продавца, возврат осуществляется аналогично, но за счет магазина. Напрямую обменять продукцию, купленную онлайн, нельзя из-за ограничений законодательства (каждый товар должен быть идентифицирован). В таком случае нужно оформить возврат, а затем оформить новую покупку.
Обратите внимание, что ФЗ о защите прав потребителей не предусматривает возможности вернуть в магазин продукцию надлежащего качества, сделанную по индивидуальному заказу. Поэтому игровая форма ФК ЦСКА с термопечатью (номер и фамилия, лого спонсоров и т. д.) не подлежит обмену или возврату. Исключением являются случаи брака.
Чтобы получить дисконт на покупку игровой формы или атрибутики ПФК ЦСКА, можно использовать промокод. Актуальные коды можно найти на этой странице. Для получения скидки нужно выбрать акцию и кликнуть на ее купон, чтобы комбинация символов скопировалась в буфер. После этого должна запуститься переадресация. Если ничего не происходит, следует вручную скопировать промокод, перейти в фан-шоп, а затем проследовать инструкции:
Найти в каталоге товары, которые принимают участие в выбранной акции.
Добавить интересующие позиции в корзину для заказа.
Перейти к оформлению покупки, открыв корзину.
Внизу слева найти поле «Карта клиента или промокод» и вставить туда код купона.
Применить промокод для пересчета суммы заказа и завершить оформление покупки.
Так как для ввода номера карты программы лояльности и промокода используется общая графа, одновременно воспользоваться двумя видами дисконта нельзя. Следует выбрать один вариант скидки, с которым экономия будет существеннее.
В фан-шопе ЦСКА можно купить игровую форму с персонализацией, заказав нанесение любой фамилии или номера.
Покупки на сумму от 6 тысяч рублей отправляются по России бесплатно.
Дисконт в рамках программы лояльности, предоставляемый постоянным клиентам, не сочетается с промокодами. Возможность комбинировать другие виды скидок оговаривается отдельно для каждой акции и указывается в ее правилах.
Все действующие спецпредложения и акции собраны в этом разделе, воспользоваться ими можно, выбрав купон соответствующего промомероприятия.
В магазине ЦСКА действуют скидки для постоянных покупателей и регулярно проводятся акции, позволяющие получить дисконт на первый заказ, на покупку избранных товаров или на билеты.
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