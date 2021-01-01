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Купоны Cskashop для скидок на атрибутику ЦСКА

Официальный интернет-магазин футбольного клуба ЦСКА Москва — это место, где можно купить всю брендовую атрибутику команды. В каталоге представлены шорты, футболки и комплекты формы, шарфы, верхняя одежда и головные уборы, а также большой выбор сувениров. Для постоянных покупателей в ... магазине действует программа лояльности, а новые клиенты могут получить скидку, используя собранные здесь промокоды для Cskashop. Фан-шоп ЦСКА регулярно устраивает акции и распродажи, дарит подарки и скидки болельщикам футбольного клуба. Найти все действующие спецпредложения магазина можно на этой странице.


Посетить Cskashop
Контакты Cskashop

Юридический адрес:
127521, РФ, г.Москва, ул.Октябрьская, д.64, кв.9

Электронная почта:
support@cskashop.ru

Телефон:
8 (800) 200-30-36

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Купоны Cskashop для скидок на атрибутику ЦСКА

Официальный интернет-магазин футбольного клуба ЦСКА Москва — это место, где можно купить всю брендовую атрибутику команды. В каталоге представлены шорты, футболки и комплекты формы, шарфы, верхняя одежда и головные уборы, а также большой выбор сувениров. Для постоянных покупателей в ... магазине действует программа лояльности, а новые клиенты могут получить скидку, используя собранные здесь промокоды для Cskashop. Фан-шоп ЦСКА регулярно устраивает акции и распродажи, дарит подарки и скидки болельщикам футбольного клуба. Найти все действующие спецпредложения магазина можно на этой странице.


Посетить Cskashop
Контакты Cskashop

Юридический адрес:
127521, РФ, г.Москва, ул.Октябрьская, д.64, кв.9

Электронная почта:
support@cskashop.ru

Телефон:
8 (800) 200-30-36

Соц. сети:

vkfacebook instagram

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Специальные предложения от Cskashop

Подробнее о фан-шопе Cskashop

Интернет-магазин Cskashop — это официальный фан-шоп футбольного клуба ЦСКА (Москва), в котором каждый болельщик может приобрести атрибутику любимой команды. Здесь доступна оригинальная игровая форма текущего и предыдущих сезонов, тренировочные комплекты, шарфы и другая брендированная продукция. Купить ее можно с доставкой по России и в другие страны, оформив заказ на сайте. Для постоянных клиентов действует программа лояльности, а собранные в этом разделе купоны акций помогут сэкономить каждому фанату «армейцев».

Вся атрибутика ЦСКА в Cskashop

В интернет-магазине ЦСКА доступна вся клубная атрибутика клуба. Здесь можно заказать:

  • оригинальную игровую форму;

  • упрощенные реплики формы;

  • тренировочные комплекты;

  • ретро-форму;

  • шарфы;

  • куртки и толстовки;

  • головные уборы;

  • флаги и вымпелы;

  • аксессуары;

  • текстиль;

  • кружки и другую посуду;

  • брелоки, зажигалки, карточки, наклейки и другие сувениры.

В интернет-магазине Cskashop можно купить игровую форму ПФК ЦСКА с индивидуальным принтом. Поддерживается нанесение как фамилий и номеров действующих игроков команды, так и произвольных имен или цифр по желанию покупателя.

Карта постоянного покупателя для преданных фанатов ЦСКА

Постоянным клиентам предоставляется карта покупателя, приносящая скидку 10% почти на весь ассортимент. Чтобы получить ее, нужно купить товар на сумму от 25 тысяч рублей в официальном фан-шопе ЦСКА в Москве. Для интернет-магазина установлена отметка в 100 тысяч рублей, но накапливать ее можно долговременно. Когда установленный лимит будет превышен, карту покупателя отправят вместе с заказанной продукцией.

Условия оплаты заказов в Cskashop

Оплатить покупки в фан-шопе ЦСКА можно при заказе и при получении. Поддерживается наличный расчет, платежи по картам, электронные денежные расчеты и безналичные переводы по реквизитам компании. Учитывайте, что возможность наличной оплаты зависит от выбранного способа доставки. При заказе курьерской пересылки уточняйте наличие мобильного терминала у сотрудника транспортной компании.

Доставка покупок по всему миру

В Москве доступен самовывоз заказанного товара из фирменных магазинов ЦСКА. Доставка осуществляется собственными курьерами, ее стоимость зависит от суммы в чеке. В другие регионы РФ пересылка выполняется транспортными компаниями Почта России, СДЭК и Boxberry. Сроки и стоимость доставки зависят от выбранного перевозчика и адреса получателя.

Международная отправка покупок по территории СНГ выполняется транспортной компанией СДЭК. В другие страны доставка осуществляется службами DHL и Post NL. Международные заказы отправляются только по полной предоплате, возможности наложенного платежа нет.

Условия обмена и возврата товара в Cskashop

Покупатели могут вернуть в магазин товар надлежащего качества без объяснения причин в течение 14 дней с момента получения. Для этого нужно заполнить заявление и приложить его к посылке с продукцией или прислать в электронном виде. Товар нужно аккуратно упаковать и отправить Почтой России или СДЭК. Также возможен возврат в наземные фан-шопы футбольного клуба в Москве. Продукция должна сохранять все заводские бирки, упаковку и не иметь следов использования. Транспортные расходы при возврате товара надлежащего качества ложатся на покупателя.

В случае обнаружения дефекта или брака, возникшего по вине производителя или продавца, возврат осуществляется аналогично, но за счет магазина. Напрямую обменять продукцию, купленную онлайн, нельзя из-за ограничений законодательства (каждый товар должен быть идентифицирован). В таком случае нужно оформить возврат, а затем оформить новую покупку.

Обратите внимание, что ФЗ о защите прав потребителей не предусматривает возможности вернуть в магазин продукцию надлежащего качества, сделанную по индивидуальному заказу. Поэтому игровая форма ФК ЦСКА с термопечатью (номер и фамилия, лого спонсоров и т. д.) не подлежит обмену или возврату. Исключением являются случаи брака.

Как получить скидку, используя промокод в магазине Cskashop

Чтобы получить дисконт на покупку игровой формы или атрибутики ПФК ЦСКА, можно использовать промокод. Актуальные коды можно найти на этой странице. Для получения скидки нужно выбрать акцию и кликнуть на ее купон, чтобы комбинация символов скопировалась в буфер. После этого должна запуститься переадресация. Если ничего не происходит, следует вручную скопировать промокод, перейти в фан-шоп, а затем проследовать инструкции:

  1. Найти в каталоге товары, которые принимают участие в выбранной акции.

  2. Добавить интересующие позиции в корзину для заказа.

  3. Перейти к оформлению покупки, открыв корзину.

  4. Внизу слева найти поле «Карта клиента или промокод» и вставить туда код купона.

  5. Применить промокод для пересчета суммы заказа и завершить оформление покупки.

Так как для ввода номера карты программы лояльности и промокода используется общая графа, одновременно воспользоваться двумя видами дисконта нельзя. Следует выбрать один вариант скидки, с которым экономия будет существеннее.

Часто задаваемые вопросы про Cskashop

★ Можно ли заказать футболку ЦСКА со своей фамилией?

В фан-шопе ЦСКА можно купить игровую форму с персонализацией, заказав нанесение любой фамилии или номера.

★ Есть в магазине ЦСКА бесплатная доставка?

Покупки на сумму от 6 тысяч рублей отправляются по России бесплатно.

★ Суммируются ли скидки в магазине ЦСКА?

Дисконт в рамках программы лояльности, предоставляемый постоянным клиентам, не сочетается с промокодами. Возможность комбинировать другие виды скидок оговаривается отдельно для каждой акции и указывается в ее правилах.

★ Где найти скидки Cskashop?

Все действующие спецпредложения и акции собраны в этом разделе, воспользоваться ими можно, выбрав купон соответствующего промомероприятия.

★ Какие скидки есть в магазине ЦСКА шоп?

В магазине ЦСКА действуют скидки для постоянных покупателей и регулярно проводятся акции, позволяющие получить дисконт на первый заказ, на покупку избранных товаров или на билеты.

Лучшие промокоды Cskashop

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СкидкаСувениры всего от 10 рублей по промокоду ЦСКА шопне требуется

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