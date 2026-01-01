Промокоды Яндекс Драйв (Yandex Drive) на Январь 2026
Список рабочих купонов и акций Яндекс Драйв. Актуальных промокодов на сегодня: 13
- Все 13
- Промокоды 1
- Скидки 12
50%
Промокод
Скидка до 50% на первые 5 поездок новым пользователям!
Действителен до 31.01.2026
Использовано 2 раза
20%
Скидка
Скидка 20% членам Клуба Драйва
Действителен до 25.02.2026
23Р
Скидка
Тариф «Минуты» для коротких поездок от от 23 рублей/минута
Действителен до 25.02.2026
Использовано 3 раза
700Р
Скидка
Тариф «Часы» от 700 рублей за два часа
Действителен до 25.02.2026
3200Р
Скидка
Тариф «Дни» для длительных поездок от 3200 рублей/день
Действителен до 25.02.2026
%
Скидка
Тариф «Минуты» с точкой Б – идеально для поездок в аэропорты
Действителен до 25.02.2026
%
Скидка
Членам клуба - бесплатное ожидание ночью
Действителен до 25.02.2026
%
Скидка
Приводите друзей и получайте бесплатные поездки!
Действителен до 25.02.2026
%
Скидка
Удобное многофункциональное приложение для iOS и Android
Действителен до 23.12.2026
%
Скидка
Оформи подписку и оплачивай долгую аренду по частям
Действителен до 25.02.2026
Скидка
Дарим баллы за друзей!
Действителен до 25.02.2026
%
Скидка
Подключайте полную страховку за поездку
Действителен до 25.02.2026
%
Скидка
Удобный каршеринг для бизнеса
Действителен до 25.02.2026
