Магазины
Категории
Распродажи
Блог
Промокоды Яндекс Драйв

Промокоды Яндекс Драйв (Yandex Drive) на Январь 2026

Список рабочих купонов и акций Яндекс Драйв. Актуальных промокодов на сегодня: 13

  • Все 13
  • Промокоды 1
  • Скидки 12
50%
Промокод
Скидка до 50% на первые 5 поездок новым пользователям!
Действителен до 31.01.2026
Использовано 2 раза
Открыть промокод
Показать детали
20%
Скидка
Скидка 20% членам Клуба Драйва
Действителен до 25.02.2026
Использовать скидку
23Р
Скидка
Тариф «Минуты» для коротких поездок от от 23 рублей/минута
Действителен до 25.02.2026
Использовано 3 раза
Использовать скидку
700Р
Скидка
Тариф «Часы» от 700 рублей за два часа
Действителен до 25.02.2026
Использовать скидку
3200Р
Скидка
Тариф «Дни» для длительных поездок от 3200 рублей/день
Действителен до 25.02.2026
Использовать скидку
%
Скидка
Тариф «Минуты» с точкой Б – идеально для поездок в аэропорты
Действителен до 25.02.2026
Использовать скидку
%
Скидка
Членам клуба - бесплатное ожидание ночью
Действителен до 25.02.2026
Использовать скидку
%
Скидка
Приводите друзей и получайте бесплатные поездки!
Действителен до 25.02.2026
Использовать скидку
%
Скидка
Удобное многофункциональное приложение для iOS и Android
Действителен до 23.12.2026
Использовать скидку
%
Скидка
Оформи подписку и оплачивай долгую аренду по частям
Действителен до 25.02.2026
Использовать скидку
Скидка
Дарим баллы за друзей!
Действителен до 25.02.2026
Использовать скидку
%
Скидка
Подключайте полную страховку за поездку
Действителен до 25.02.2026
Использовать скидку
%
Скидка
Удобный каршеринг для бизнеса
Действителен до 25.02.2026
Использовать скидку

Похожие магазины

Kassir.ru
12 скидок
МТС
19 скидок
Tele2
17 скидок
Reg.ru
13 скидок
ЛитРес
20 скидок
Oldi
12 скидок
YouTalk
4 скидки

Лучшие промокоды Яндекс Драйв 2026

Тип Детали скидки Код
ПромокодСкидка до 50% на первые 5 поездок новым пользователям!ДРА***
СкидкаСкидка 20% членам Клуба Драйване требуется
СкидкаТариф «Минуты» для коротких поездок от от 23 рублей/минутане требуется
СкидкаТариф «Часы» от 700 рублей за два часане требуется
СкидкаТариф «Дни» для длительных поездок от 3200 рублей/деньне требуется
СкидкаТариф «Минуты» с точкой Б – идеально для поездок в аэропортыне требуется
СкидкаЧленам клуба - бесплатное ожидание ночьюне требуется
СкидкаПриводите друзей и получайте бесплатные поездки!не требуется
СкидкаУдобное многофункциональное приложение для iOS и Androidне требуется
СкидкаОформи подписку и оплачивай долгую аренду по частямне требуется

Похожие промокоды

Kassir.ru
15%
Промокод
Рок-Хиты на Виолончелях при Свечах со скидкой 15%
Действителен до 28.01.2026
Kassir.ru
15%
Промокод
Скидка 15% на шедевры мирового Органа при Свечах
Действителен до 28.01.2026
Kassir.ru
15%
Промокод
Фортепианный концерт "Людовико Эйнауди: неоклассика при свечах" со скидкой 15%
Действителен до 28.01.2026
Kassir.ru
20%
Промокод
Скидка 20% на спектакль "Гамлет"
Действителен до 28.01.2026
Kassir.ru
30%
Промокод
-30% скидка на спектакль "Мамаша Кураж и ее дети"
Действителен до 28.01.2026