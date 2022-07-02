Как голые русские в Париже изумляли французов своими обычаями

Екатерина Первая, как известно, отличалась бурною страстью женскою

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СТАР Я ДЛЯ ДЕВУШЕК

Екатерина Первая - фаворитка, а после и жена императора Петра Первого, как известно, отличалась бурною страстью женскою. Томилась на этой почве и ревновала Петра неистово, когда тот надолго отлучался от ее жаркого тела. «Ты там в Париже явно с девушками блудишь?» - писала она ему, когда Петр Первый отправился во второе свое турне по Европе в январе 1716-го и не возвращался домой полтора года. «Какие девушки? Я не таковский. Стал я стар. Да и по старости моей вести себя так вообще неприлично» - отвечал ей Петр.

А старику Петру было на тот момент 45 лет. Несколько странно, что Петр, который ранее брал с собой Екатерину в тяжелый военных поход против Турции, не пригласил ее в этот раз с собой в Европу. Их отношения на полгода ограничились нежной перепиской.

Во Францию и прочие страны Европы русский царь отправился действительно не забавляться с девушками, а по делам куда более значимым, государственным. Недавно помер король французский Людовик Четырнадцатый, который крепко дружил с главным врагом России королем шведским Карлом Двенадцатым, а к царю Петру, как и к его России, питал презрение. Людовик до конца дней своих помогал Карлу деньгами и морально в войне с Петром и даже в 1710 году убедил турецкого султана объявить войну России.

КАК ФРАНЦИЯ ОКАЗАЛАСЬ В РУКАХ ПЕТРА

После смерти Людовика Четырнадцатого на французский престол взошел его семилетний правнук Людовик Пятнадцатый под опекой, понятно, регента, которым стал Филипп II, герцог Орлеанский. И Петр наш Великий смекнул, что сейчас в королевстве французском началась чехарда со всякими политическими переориентациями. Надобно сим воспользоваться и склонить Францию, как самое значимое и сильное европейское государство, на свою сторону. И это, по нашему мнению, было главной задачей Второго Посольства в Европу, чему свидетельствует бурное проявление Петровской радости при встрече с новым королем Франции. Скорее всего, эта радость Петра была наиграна ради сближения наших стран, и проявил он ее в своем Петровском духе, чем и напугал, и даже кого-то шокировал неожиданным поведением, попирающим всяческий этикет дворцовый. А именно: русский громила царь после недолгого знакомства и формальных переговоров с французским королем-мальчиком, на глазах у обалдевшей придворной публики взял подмышки своего собеседника и посадил себе на руки со словами: «Вот сейчас у меня в руках вся Франция». Рекомендуем читателю посмотреть картину Луизы Херсент о том событии по клику - «Пётр Первый держит на руках короля Франции Людовика Пятнадцатого Возлюбленного».

Вот как описывал этот случай герцога Сен-Симон: «Удивительно было видеть, как царь, взяв короля под-мышки и подняв его в уровень с собою, поцеловал его таким образом на воздухе, и король, не смотря на свой юный возраст и на неожиданность поступка, не обнаружил ни малейшаго смущения...».

Петр Первый подхватил на руки семилетнего короля Людовика XV и понёс его в зал для аудиенций, обращаясь к ошеломлённым придворным: «Несу всю Францию!»

К тому же на эту встречу наш царь явился без парика и в простом камзоле. «Как простой буржуа» - по выражению очевидцев. Буржуа, считай, лавочник. Да уж, Петр не любил всей этой напыщенности с расшаркиванием. Но с радостью предавался делам полезным, стараясь вникнуть во все и вся. В той же Франции часто он избегал пышных приемов и с интересом посещал обсерваторию, музеи, фабрики, обстоятельно разговаривал с ремесленниками, беря на карандаш даже какие-то важные советы рабочих.

Царь всюду совал свой нос, и часто с большою пользой для своей державы. Например, познакомившись с именитым профессором анатомии Дюверне, Петр напросился присутствовать на глазной операции по удалению катаракты. И вот 8 июня 1716 года один из учеников профессора, некий англичанин Вулхауз, успешно проделал при нашем царе такую операцию пожилому пациенту. Петр был восхищен. Он тут же попросил профессора Дюверне взять под крыло русских учеников. Просьба была принята. У Дюверне потом пройдет обучение также и будущий наш лейб-медик Лаврентий Блюментрост, он же первый президент Петербургской академии наук с ноября 1725-го по 6 июня 1733 года.

Пётр Первый в Париже

ОПЕРА И ФУТБОЛ ХОРОШИ ПОД ПИВО

Даже в парижской опере, которой царю не удалось избежать в силу обязательного этикета, Петр, дабы не терять времени даром, попросил пива, которое, по словам очевидцев, пил большими глотками, вытирал рот поданной ему салфеткой. А после, не дослушав, не досмотрев представление, отправился ужинать.

Мы не знаем о состоянии парижских бань в начале 18 века, но явно эти бани чем-то Петру не приглянулись. И он распорядился срубить русскую баню на берегу Сены. В ней мылся не только царь, но и вся его свита. Причем из парилки голые мужики бежали в реку, чем опять же ошеломляли французов. Некий вельможа месье Вертан, просил Петра запретить русским солдатам купаться в Сене, потому как солдаты могут простудиться и умереть. На что Петр отвечал, что его солдаты и зимой в проруби купаются, потому никакая холера их не берет.

Французов также и удивлял царский рацион. Гурманом Петр явно не был. На приемах ел все что подают. Но иногда мог попросить себе хлеб и репу. В парижской гостинице на завтрак себе заказывал сыр, лук и хлеб.

В Европе в те времена, кроме оперы и балета, была в большой моде охота. Вельможи собирались на нее, как на праздник, подбирая соответствующие костюмы. Королевский регент пригласил и Петра поохотиться на косулю. Интересно, что эта забава русскому царю, которого многие и поделом обвиняют в кровожадности, совсем не понравилась. И он назвал охоту пустым времяпрепровождением. И мы со своей стороны целиком согласны с мнением Петра Алексеевича.

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Кроме Франции Петр Великий во втором своем европейском путешествии посетил с разными миссиями еще ряд стран. И в этих странах он не менее, чем во Франции, удивлял местное население. Но более подробно о Петровском путешествии, о приключениях первого русского императора наши читатели могут узнать из интересных лекций историка Владимира Мединского на радио «Комсомольской правды». Послушать можно по этой ссылке.