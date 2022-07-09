Поживи Петр Первый чуть больше, Мадагаскар стал бы российским

Густав фон Мардефельд. «Петр I» (1707)

Часть 32

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В 17 веке ведущие европейские государства уже захватили почти весь мир, колонизировав самые лакомые пространства Азии, Африки, Америки. А России, из-за ее допетровской отсталости в военно-морских делах, оставалось лишь расширяться по суше вокруг себя, где-то относительно легко, где-то в жестоких битвах. И Петр Первый, создавший мощный Российский флот, мечтал, конечно же, о своих заморских владениях в жарких странах, где полно фруктов и разных специй.

БРАТСТВО, РАВЕНСТВО, СВОБОДА

И вот уже в конце жизни нашему императору предоставилась такая возможность — прибрать к рукам африканский остров. Родился Петр Алексеевич, напомним, в 1672, умер в 1725 году в возрасте 52 лет. А события развивались так. В конце 17 века пираты, битые и теснимые на всех океанских просторах военными эскадрами Англии, Франции, Испании, Португалии, Голландии прибились к берегам Мадагаскара, где в 1694 году образовали свободную страну под названием Либерталия. Там же пираты эти еще задолго до французской революции провозгласили лозунг: «Братство, Равенство, Свобода!». Либерталия, понятное дело, союзников не имела, не была никем признана и всякая сильная держава грозилась ее обнулить. Потому пираты в начале 18 века отправили в Швецию своего посланника некого капитана Моргана, который должен был договориться с королем Карлом Двенадцатым о том, что Швеция возьмет пиратов под свое покровительство. Капитан понравился королю и Карл Двенадцатый тут же назначил Моргана наместником Мадагаскара от имени Шведской короны. После чего Карл Двенадцатый принялся готовить на Мадагаскар большую морскую экспедицию, дабы окончательно застолбить свое право на этот остров. Но в 1718 король шведский погиб при загадочных, как мы уже сообщали ранее, обстоятельствах, и экспедицию продолжила готовить его сестра.

ИМПЕРАТОР РОССИЙСКИЙ ПИШЕТ КОРОЛЮ МАДАГАСКАРСКОМУ

Когда Петр Первый узнал, что есть в Индийском океане такой чудесный остров, еще толком к рукам не прибранный, то тут же в строжайшей тайне стал готовить туда свою военно-морскую экспедицию. К тому же Мадагаскар расположен так удачно на пути в Индию, что прошляпить остров никак нельзя. Петр Первый давно мечтал проложить наш морской путь в Индию.

Начальная цель мадагаскарской экспедиции была - провести там тщательную разведку. Выявить военные ресурсы пиратов и по возможности с ними мирно договориться о российском протекторате. Всяких шведов оттуда вытурить и в перспективе сделать Мадагаскар российской губернией.

В этой связи главе Мадагаскара была Петром написана и отправлена с экспедицией вежливая грамота, в которой император российский величает пирата королем острова: «Божиею милостию, Мы, Петр Первый, Император и Самодержец Всероссийский и проч. и проч. и проч. Высокопочтенному Королю и владетелю славного острова Мадагаскарского Наше поздравление. Понеже Мы за благоразсудили для некоторых дел отправить к Вам Нашего Вице-Адмирала Вильстера, с несколькими Офицерами: того ради Вас просим, дабы оных склонно к Себе допустить, свободное пребывание дать, и в том, что они именем Нашим Вам предлагать будут, полную и совершенную веру дать, и с таким склонным ответом их к Нам паки отпустить изволили, какого Мы от Вас уповаем, и пребываем Вам приятель».

НЕ ПОВЕЗЛО С ПОГОДОЙ

В декабре 1723 года российские фрегаты отправились к Мадагаскару. Причем экспедиция была настолько тайной, что даже капитаны судов не знали куда и зачем они идут. Им предписывалось открыть конверты с секретными письмами только через несколько дней пути. И это оправдано. Узнай Европа, что русские собираются присвоить Мадагаскар, ее правители принялись непременно бы чинить Петру разные препятствия.

Но корабли попали в жестокий шторм. Флагманский корабль получил течь и затонул. Экспедиция вернулась обратно.

Карта Мадагаскара, созданная в промежуток 1702-1707 годов. Фото: архив Нью-Йоркской публичной библиотеки

А скоро Петру доложили, что на Мадагаскаре происходит междоусобица, в результате которой «король» Морган исчез бесследно. Вот тут бы и в самый раз собирать, отправлять на остров следующую нашу экспедицию. Но здоровье Петра уже резко пошатнулось и жить осталось ему недолго.

Умер Петр Алексеевич 8 февраля 1725 года. Перед кончиной он сильно мучился от мочекаменной болезни, обостренной простудой. Кричал он от боли так, что, говорят, на улице было слышно. Доктора не могли облегчить его страдания. Злые языки поговаривали, что причиной такой мучительной смерти императора стали гангрена и сифилис. Мы полагаем, что это враки, потому как у жены Петра - Екатерины Первой подобных заболеваний не отмечено. Она пережила Петра на 2 года и 3 месяца. Скончалась от туберкулеза.

С погребением Петра Алексеевича вышел такой конфуз. Императору сколотили гроб прямо в его кабинете у смертного орда. Положили в него тело ростом более двух метров. И только тогда стало понятно, что вынести огромный гроб через двери и лестницы невозможно. Пришлось вынуть окно и частично разобрать стену, чтобы вынести покойного из помещения.

БЫЛ ЛИ ЦАРЬ ПЕТР СЧАСТЛИВЫМ?

Был ли Петр Алексеевич счастлив с женщинами? - задается вопросом историк Владимир Мединский, и сам отвечает, что, похоже, с женщинами царю не везло. Самая первая юношеская любовь Петра - девушка Наталья из небогатой дворянской семьи была сослана матерью царевича Натальей Нарышкиной в монастырь в Переславль-Залесский, дабы не соблазнять юношу царских кровей.

Вторая юношеская любовь Петра - Анна Монс, как известно, больше использовала царя в своих личных целях и легко отдавалась в другие руки.

И другая любимая женщина Петра - леди Мария Гамильтон, явно не испытывала к царю пылких чувств, потому как вскорости после их разлуки она легко связалась с денщиком Иваном Орловым. Судьба ее, как известно, оказалась очень трагической по причине безнравственности данной леди.

***

Но более подробно о Петровских женщинах, о делах императора, о жизни его и смерти наши читатели могут узнать из интересных лекций историка Владимира Мединского на радио «Комсомольской правды». Послушать можно по этой ссылке.