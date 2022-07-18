Как рядовой надоумил царя Петра победить шведов

Художник Иоганн Таннауер, "Петр I в Полтавской битве", фрагмент картины.

Часть 33

ЧАСТЬ 1, ЧАСТЬ 2, ЧАСТЬ 3, ЧАСТЬ 4, ЧАСТЬ 5, ЧАСТЬ 6, ЧАСТЬ 7, ЧАСТЬ 8, ЧАСТЬ 9, ЧАСТЬ 10, ЧАСТЬ 11, ЧАСТЬ 12, ЧАСТЬ 13, ЧАСТЬ 14, ЧАСТЬ 15, ЧАСТЬ 16, ЧАСТЬ 17, ЧАСТЬ 18, ЧАСТЬ 19, ЧАСТЬ 20, ЧАСТЬ 21, ЧАСТЬ 22, ЧАСТЬ 23, ЧАСТЬ 24, ЧАСТЬ 25, ЧАСТЬ 26, ЧАСТЬ 27, ЧАСТЬ 28, ЧАСТЬ 29, ЧАСТЬ 30, ЧАСТЬ 31, ЧАСТЬ 32

Про этот факт рассказывает историк Владимир Мединский на радио «Комсомольская правда» в одной из своих лекций под названием «Птенцы гнезда Петрова». Известно, что среди приближенных первого российского императора было много великих, героических личностей, достойных вечной и славной памяти. Каков король, такова и свита. Одним из «птенцов» Петра, например, являлся князь Аникита Иванович Репнин. Он прошел с Петром бок о бок немалый боевой путь от поручика потешной роты до генерала, командующего корпусом в Северной войне. Не раз отличался лихим геройством на поле брани. А вот незадолго до Полтавской битвы Репнину крупно не повезло и военный трибунал приговорил его к смертной казни… Но начнем по порядку.

ЦАРСКИЙ СТОЛЬНИК

Родился Репнин в 1668 году, то есть за 4 года до рождения царевича Петра Первого. Семья Репниных была на короткой ноге с царем Михаилом Романовым. Посему в 16 лет Аникиту Ивановича назначили стольником к Петру Алексеевичу. Стольник - стало быть преданный друг царя, помощник, советчик, телохранитель. В 1685 году Петр Первый назначил Репнина поручиком в только что созданных потешных войсках. А через пару лет произвел в полковники.

В 1689 году во время стрелецкого мятежа Репнин оберегал царя в Троицком монастыре. Но особенно отличился Аникита Иванович во время Азовского похода в 1695 году, когда он, умело командуя подразделением, захватил у турок две береговые башни с 32 пушками. А уже через год, будучи командиром фрегата, отличился в захвате турецкой крепости, что дало России выход к Азовскому и Черному морям.

ИЗ КНЯЗЯ В ГРЯЗЬ

Летом 1700 года Репнина назначили пехотным генералом и он занимался формированием, подготовкой войск. Весной 1701 года с 19 пехотными полками был отправлен в Лифляндию. В 1702 году участвовал во взятии шведского Нотебурга. В 1705 году - в успешном взятии города-крепости Митавы, ранее занятого шведами. Был у Репнина и еще ряд военных подвигов. Но черные дни для Петровского генерала наступили летом 1708 года. 3 июля ночью шведские войска, перейдя реку вброд близ местечка Головчина, напали внезапно на дивизию генерала Репнина. Бой, если верить историкам, длился два часа, после чего остатки Репнинской дивизии дрогнули и бежали, оставив на поле брани немало пушек, которые захватили шведы.

Военачальник, государственный деятель эпохи Петра I князь Аникита Иванович Репнин.

Царь Петр, понятно, был в страшной ярости. А скоро трибунал приговорил Аникиту Репнина к смертной казни. Тот мужественно выслушал приговор и не просил о пощаде. Более того, князь изначально взял вся вину за поражение на себя. Хотя он далеко не единственный, кто ответственен за эту неудачу.

Но после царь Петр вдруг смиловался и заменил генералу смертную казнь разжалованием в солдаты. А также велел ему заплатить из своего кармана за все потерянные пушки.

ЛЕСНАЯ - МАТЕРЬ ПОЛТАВСКОЙ ПОБЕДЫ

В сентябре 1708 года разведка доложила Петру, что на помощь Карлу Двенадцатому в сторону Могилева движется крупное шведское войско в 16 тысяч человек под командованием генерала Левенгаупта. При войске этом много продовольствия для уже начинающей голодать шведской армии. Петр Первый тут же стал разрабатывать план для атаки Левенгаупта. Бой назначили на 28 сентября под деревней Лесной. Штрафнику солдату Аниките Репнину предстояло бежать с ружьем в первой колонне атакующих. И вот накануне боя Аникита обратился к царю с предложением, исходя из своего недавнего горького опыта - выставить позади атакующих заградительные отряды из казачьей конницы. И атакующие должны знать - если они побегут обратно, то казаки станут дезертиров колоть, рубить.

Предложение Петру Первому так понравилось, что он тут же распорядился создать эти заградительные отряды из казаков и калмыков. После отдал заградителям такой приказ: «Рубить и колоть каждого, кто побежит. Даже если это буду я сам!».

Возможно, что в мировой истории это был самый первый опыт заградотрядов. И этот опыт теперь, как известно, широко применяется в украинском войске, где позади передовых позиций заседают националисты, расстреливая солдат ВСУ, бегущих в свои тылы от наступающих союзников. Дай Бог, чтобы опыт этот и был последним в истории войн. Но вернемся в 1708 год.

Сражение под Лесной закончилось полной победой русских. Совсем немного уцелевших и убежавших лесами шведов добрались до Карла Двенадцатого. Русские захватили большое количество пленных, огнестрельного оружия и боеприпасов, лошадей, провианта, среди которого: сухари, крупы, солонина, сало, водка, табак, медикаменты.

И уже потом Петр Первый назвал ту победу под деревней Лесной матерью Полтавской виктории. Солдат Аникита Репнин остался жив.

После боя довольный Петр спросил одного из своих наиболее отличившихся полководцев — князя Михаила Голицына, чем его наградить? Князь ответил, что никаких наград ему не надо, однако имеет просьбы - простить воеводу Репнина. И царь восстановил Аникиту Ивановича в звании генерал-поручика.

Интересно, что ряд историков утверждают: до этого случая князья Голицын и Репнин ненавидели друг друга.

А скоро грянула и Полтавская битва, в которой генерал Репнин уже командовал 12 пехотными полками в центре позиции. В очередной раз отличился в геройстве и был награжден орденом Святого Андрея Первозванного.

В последующие лета Аникита Репнин еще немало и славно повоевал на фронтах империи. А в 1724 году его назначили президентом Военной коллегии, дали чин фельдмаршала. Скончался Репнин 3 июля 1726 года в возрасте 57 лет. Оставил четверых наследников: Ивана, Василия, Юрия и Анну, судьба которых сложилась тоже по-своему ярко. Но это, как говорится, уже совсем другая история.

***

Аникита Иванович только один из многих и ныне почти забытых ярких «птенцов гнезда Петрова». О других легендарных личностях — Петровских сподвижниках наши читатели могут узнать из интересных лекций историка Владимира Мединского на радио «Комсомольской правды». Послушать можно по этой ссылке.