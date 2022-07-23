Как первый в мире из африканских рабов стал большим властелином

Царь Петр брал с собой мальчика Абрама даже на баталии. Фото: фрагмент картины Пьера-Дениса Мартена-Младшего «Битва при Лесной 28 сентября 1708 года»

Часть 34

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В прошлом выпуске мы рассказали о громкой победе Петра Первого над шведами под деревней Лесной. Эта битва произошла незадолго до генерального сражения под Полтавой и послужила основой для полного разгрома шведской армии. Во славу того события у Лесной царь Петр заказал придворному художнику нарисовать батальную картину, которая ныне хранится в Екатерининском дворце Царского села. Интересно, что на картине этой больше всего привлекает образ даже не самого победителя Петра, а скорее — мальчика негритенка, поскольку сразу встает вопрос: откуда здесь этот африканский мальчишка?

НЕПРОСТАЯ СУДЬБА ИБРАГИМА

Матерые знатоки российской истории, конечно же, догадались, что мальчик сей есть Ганнибал Абрам (Ибрагим) Петрович. Он же прадед Пушкина Александра Сергеевича. Он же Петра Великого, можно сказать, приемный любимый сын, с которым, сказывают, государь почти что не расставался, о чем и свидетельствует эта картина.

Судьба Абрама Петровича сложилась самым сказочным образом. Неведомо точно какого он роду племени. По словам самого Абрама - родился он в 1697 году в государстве Логон, которое расположено в экваториальной Африке. И родился в княжеской семье. А в раннем детстве Абрам (тогда еще — Ибрагим) со старшим братом были отправлены к турецкому султану в качестве заложников верноподданнического отношения своего княжества. Но лично нам ближе версия, что Абрама захватили или купили где-то в Африке работорговцы и продали в султанский дворец, где он и получил имя Ибрагим.

Ну а дальнейшая судьба черного мальчика уже хорошо известна. В 1704 году российские дипломаты купили у турецкого султана двух черно-синих мальчиков, дабы отправить их русский царский дворец, так как в Европе случилась мода на дворцовых арапчонков прислужников. Сомнительно, что султан продал бы княжеских заложников. Так Ибрагим со старшим братом (или же соплеменником?) оказались в Петербурге. В то же время и по другим каналам в царский дворец доставили еще несколько чернокожих юнцов. И только Ибрагим выделялся среди всех острым умом, находчивостью, любознательностью, чем и восхитил Петра. Царь даже лично его крестил и нарек (почему-то Абрамом?) Петровичем. А спустя время царь вторично крестил любимчика и назвал его уже Петром. Но что странно это имя так мальчику не нравилось, что он на него не отзывался и плакал, когда имя ему навязывали. Так и вернули ему - Абрама.

КАК АРАП ЦАРЯ НАПУГАЛ

Малец был горазд на выдумки. Как-то пьяный царский шут уснул на полу, и Абрам приклеил его бороду к полу. Очнувшийся шут так завопил в ночи, что царь спросонья решил - то ли пожар, то ли переворот. За эту шутку он жестко выпорол Абрама. Но потом отошел и сказал, что выпорол зря. А потому, когда Абрам провинится в следующий раз и царь опять возьмется за розги, то пусть Абраша ему напомнит, что он уже был поротый. И Абрам всякий раз напоминал царю, когда тот собирался его наказывать.

Петр Первый, будучи человеком рачительным, решил, что надобно острый ум Абрама использовать с выгодой. И отправил юношу в Париж в лучшую европейскую школу учиться на военного инженера. По ряду источников именно в Париже Абрам Петрович получил прозвище, перешедшее в фамилию Ганнибал в честь знаменитого карфагенского полководца.

Школу Абрам закончил блестяще. Особенно преуспел в математике, инженерном деле, баллистике, фортификации. Вернувшись в Россию, Ганнибал отдал всего себя служению и принес много пользы своей новой родине, получив от нее в свою очередь высокие чины и награды. Строил доки, крепости, арсеналы. Занимался переводами необходимых учебников. Подготовил много специалистов.

НЕ ПОВЕЗЛО В ЛЮБВИ

Первый раз женился Абрам Петрович в 1731 году на дочери греческого флотского капитана — Диопере (Евдокии по-нашему). Евдокия была влюблена в другого — поручика Кайсаровича. Но на женитьбе с Ганнибалом настоял ее суровый отец, заявив: «Жених хоть и черен, зато богат и в чинах велик».

Евдокия, если верить молве, уже после свадьбы тайно встречалась с поручиком. А когда Ганнибал получил новое высокое назначение и переехал с женой в эстонский город Пернов (Пярну), то Евдокия скоро нашла себе там нового любовника и родила белую девочку. Ганнибал жестоко избил жену и, пользуясь своим высоким положением, добился заключения изменщицы под стражу. А после она оказалась в монастыре, где и закончилась жизнь ее.

Второй женой Абрама Петровича в 1736 году стала дочь офицера Перновского полка шведка Христина фон Шаберг. Она же прабабушка Александра Пушкина. В этом браке у Ганнибалов родилось пять сыновей и четыре дочери. Все дети были смуглые. Один из их сыновей Осип, флотский офицер, женился на дочери тамбовского воеводы. В этом браке родилась девочка Надежда. Повзрослев, Надежда вышла замуж за поручика Измайловского полка Сергея Львовича Пушкина. А в 1799-м у Надежды и Сергея Пушкиных родился всем нам известный сын Александр.

ПИСЬМО ПОКАЯННОЕ

Были у Ганнибала черные времена, связанные не только с первой его женой. После смерти Петра Великого Абрам Петрович вошел в состав заговорщиков против Александра Меншикова. Но заговор был раскрыт и Ганнибал в 1727 году угодил в далекую сибирскую ссылку. К тому же дальнейшая перспектива могла обернуться казнью. Такой поворот судьбы здорово напугал Ганнибала и он пишет Меншикову следующее покаянное письмо:

«Премилосерди отец и помощник сирым и вдовым, помилуй, за что вам воздаст сугубо Господь Бог и Божие Матер в сем в будущем веце и всей вашей высококняжеской фамилии, не погуби мене до конца имени своего ради. И кого давить такому превысокому лицу такого гада, и самая последняя креатура на земли, которого и червь и трава может с сего света лишить: нищ, сир, беззаступен, иностранец, наг, бос, алчен и жажден. Помилуй, заступник, и отец, и защититесь сиротам и вдовицам…

Вашего высококняжеской светлости сиры и беззаступны раб Абрам Петров».

Меншиков на то не ответил. Но события развивались быстро. Скоро и сам Александр Меншиков окажется в Сибири, из которой уже не вернется. А прадеду Александра Пушкина очень даже повезло. Когда на царский трон взошла Анна Иоанновна, ей очень понадобились военные инженеры. Посему Абрам Петрович был вызван в Петербург заниматься своим делом. А верха своей карьеры крестник Петра достиг при императрице Елизавете - дочери Петра Первого. Еще в детские годы он и она во дворце играли в прятки.

В 1759 году русскому военному инженеру Абраму Ганнибалу было присвоено высшее воинское звание генерал-аншефа и Александровская лента на грудь. С этого времени он стал возглавлять императорский инженерный корпус, немало послужив России. А еще он запомнился современникам тем, что распорядился не наказывать избиением своих крепостных крестьян, чем вызвал немалое удивление. Скончался Абрам Петрович в 14 мая 1781 года, прожив очень долгих по тем временам 85 лет.

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О других не менее ярких и легендарных личностях — Петровских сподвижниках наши читатели могут узнать из интересных лекций историка Владимира Мединского на радио «Комсомольской правды». Послушать можно по этой ссылке.