Как гетман Мазепа царя Петра предал

Иван Степанович Мазепа Фото: Shutterstock

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ПОТОМСТВЕННЫЙ ИЗМЕННИК

Слово «Мазепа», по ряду источников, означает на малороссийском и белорусском языках - неряха, грубиян, полудурок. Как писал Николай Гоголь в поэме «Мертвые души»: «Выражается сильно российский народ! И если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и потомство».

Родился Иван Степанович Мазепа 20 марта 1639 года в селе Мазепинцы под Белой Церковью (ныне Киевская область), в знатной казачьей семье. Украины тогда и в помине не было. А Россия и Польша считали Киевщину своей окраиной.

Отец его Адам-Степан Мазепа был изначально соратником гетмана Богдана Хмельницкого - сторонника Русского мира, но изменил гетману и переметнулся на сторону польского короля. За что король назначил Адама своим виночерпием в Чернигове.

Мать Мазепы Марина Мокиевская из старинного шляхетского православного рода. После смерти мужа постриглась в монахини и дослужилась до настоятельницы Киево-Печерского Вознесенского женского монастыря.

Иван Мазепа с юности отличался изворотливостью ума, умением легко сходиться со знатными особами, умением нравиться нужным людям. Понравился он и польскому королю Яну Казимиру, благодаря чему Иван Мазепа побывал в ряде стран Европы. Изучил военное дело. Владел не только русским, польским, но и немецким, итальянским языками. Изучил гуманитарные науки и даже писал стихи. Например:

Всі покою щиро прагнуть,

А не в оден гуж всі тягнуть,

Той направо, той наліво.

А все браття: то-то диво!

Не маш любви, не маш згоди,

Од Жовтої взявши Води.

През незгоду всі пропали.

Самі себе звоювали...

На русском это читается так:

Все искренно стремятся, А не в один гуж все тянут,

Тот направо, тот налево. А все братья: то-то диво!

Но нет любви и нет согласия, От желтой воды.

Через невзгоду все пропали. Сами себя победили…

Иван Мазепа в молодости

ГОЛЫЙ ВСАДНИК

В юности Иван Мазепа выглядел красавчиком, похожий ликом сразу на двух нынешних советников президента Украины Зеленского - на Арестовича и Подоляка. Шибко он был охочим до женского полу. Как поведал историк Владимир Мединский, однажды один польский пан застал Мазепу со своей женой. Холопы пана раздели любовника до гола, привязали на спину лошади задом наперед, выстрелили над ухом лошади. И перепуганное животное долго скакало с голым всадником под хохот зевак.

После такого конфуза польский король вытурил Мазепу со своего двора куда подальше на все четыре стороны. В 1674 году Мазепа втерся в доверие к правобережному гетману Окраины Петру Дорошенко, женившись на дочери первого зама гетмана. В ту пору Россия и Польша поделили Окраину по Днепру. Правый берег был под протекцией Польши, Левый относился к России. В то же время левый и правый гетманаты пытались переподчинить себе противоположный берег. И вели между собой вялотекущую войну. В свою очередь Петр Дорошенко (правый) пытался выйти из протектората Польши и обратился за помощью к крымскому хану и турецкому султану. И турки с крымчаками принудили Польшу отдать Правобережье под протекторат османов.

В 1674 году Дорошенко отправил Мазепу к крымскому хану с подарками. Среди подарков и несколько десятков левобережных казацких пленников. Но по пути Мазепа попал в засаду. Левобережные перебили всю охрану, но сам Мазепа остался жив, благодаря, скорее всего, своей изворотливости. Его отправили на суд и расправу к левобережному гетману Ивану Самойловичу. Казалось бы в те жуткие времена жуткая смерть Мазепе была гарантирована. Но хитроумный пленник так заболтал своего врага, что Самойлович просто очаровался молодым человеком, поверил ему и решил сделать Мазепу своим близким соратником. Но на всякий случай левобережный гетман все же решил отправить Мазепу в Москву. Во-первых, Мазепа имеет ценные сведения для российской разведки. Во-вторых, пусть Москва одобрит решение Самойловича о принятии Мазепы под российский флаг.

В Москве Мазепа также очаровал самого руководителя посольского приказа Василия Голицына и тот дал ему добро занимать высокие должности при Самойловиче. Пронырливый Мазепа скоро занялся бизнесом и очень разбогател на беспошлинных поставках с Левобережья местного самогона.

А спустя 15 лет Мазепа решил сам стать гетманом, занять пост пригревшего его Самойловича. И это ему удалось блестяще. В недавние времена Василий Голицын провалил два крымских похода. Из-за бестолковой подготовки походов были жуткие проблемы с продовольствием, и не только. Голицыну было необходимо найти крайнего, на кого бы переложить свою вину. И тут очень удачно приходит донесение от Мазепы, в котором указывается, что походы провалились из-за измены Самойловича, казаки которого подожгли степной ковыль на пути русских войск. В результате сего доноса Самойловича отправляют в Сибирь, а Мазепу в его 50 лет утверждают гетманом. Он становится воеводой огромных малороссийских территорий и, по утверждению ряда историков, самым богатым вельможей в Европе.

После этого Мазепа удостаивается аудиенции самого Петра Первого и, конечно же, производит на царя самое яркое впечатление своим умом, грамотностью в политических делах, утонченными европейскими манерами, европейским платьем и т.д. Мазепа присягает Петру на верность крестоцелованием. Восторженный русский царь награждает Мазепу за многочисленные заслуги перед Россией высшей российской наградой – орденом Святого Андрея Первозванного.

КАКАЯ СТРАНА, ТАКИЕ И У НЕЕ ГЕРОИ

В то же время Мазепа, оценивая расклад сил Российской и Шведской армий, ведущих между собой войну, не сомневается в скорой победе Швеции и вступает в тайные переговоры со шведским королем Карлом Двенадцатым, обещая шведам перейти на их сторону со всем оружием, продовольствием. Верные русскому царю казаки во главе с Кочубеем сообщают Петру об измене Мазепы, но очарованный Петр отказывается в такое верить. Подробности этой истории, а также ее трагическая развязка ярко описаны Александром Пушкиным в поэме «Полтава». И мы рекомендуем читателям освежить в памяти ту историю, обратившись к поэме.

Накануне Полтавской битвы Мазеповские казаки в большинстве своем гетмана не поддержали. Мазепе удалось склонить к предательству и привести в стан Карла максимум пять тысяч человек. Чем закончилась Полтавская баталия, кто в ней одержал победу, наши читатели прекрасно знают. Мазепа же вместе с Карлом Двенадцатым бежали в Османскую империю, точнее сказать в городок Бендеры (ныне Приднестровская Молдавская республика), где гетман скоро и помер в возрасте 70 лет.

Однако Мазепа на нынешней Украине считается национальным героем наряду с известными садистами националистами Бандерой и Шухевичем. Оно логично, какова страна, такие и у нее национальные герои.

В Полтаве предателю поставили памятник Фото: Shutterstock

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Еще подробнее о Мазепе и отношении к нему Петра Первого, как до гетманского предательства, так и после наши читатели могут узнать из интересных лекций историка Владимира Мединского на радио «Комсомольской правды». Послушать можно по этой ссылке.