Была ли плотская любовь между императрицей Екатериной Великой и Екатериной Маленькой?

Фрагмент портрета императрицы Екатерины II.

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«Когда мне было уже шестьдесят лет, когда я вынесла много несчастий (...) и в уединении посвятила себя благу своих крестьян, мой взор (...) обратился к прошедшему, и я увидела всю ложь и пристрастные обвинения, распространенные некоторыми французскими писателями против Катерины большой, но вместе с тем они не пощадили (...) и ее друга, Катерину маленькую. В этих памфлетах ваша Дашкова очернена всеми пороками, совершенно чуждыми ее характеру. У одних она является женщиной самого преступного честолюбия, у других - грубой развратницей». Так начинаются мемуары княгини Екатерины Дашковой, оболганной - по ее словам - во всех тяжких преступлениях и грехах.

ПРИЗНАНИЕ В ГОСПЕРЕВОРОТЕ

Хотя одно из своих тяжких преступлений Дашкова не без гордости расписывает, подавая себя главным организатором заговора против императора Петра Третьего в 1762 году. Рассказывает, как она в канун восхождения на трон Петра Третьего почуяла погибель его супруги Екатерины (будущей императрицы). Как легла к ней в постель, обнимала и утешала плачущую Екатерину, уже смирившуюся со своей мрачной участью - сгинуть по воле презирающего ее супруга. Как после она, Дашкова, провела большую идеологическую работу среди военных и гражданских вельмож. И как она командовала братьями Орловыми в самый ответственный момент.

Однако же, Екатерина Вторая писала, в свою очередь, что Дашкова не имела сведений о настоящих планах заговорщиков и отвечала только за связь с младшими офицерами, не посвященными во все детали переворота.

УЛИЧНОЕ ЗНАКОМСТВО ГРАФИНИ С КНЯЗЕМ

Итак, родилась Екатерина Романовна Дашкова (до замужества графиня Воронцова) 28 марта 1743 г. в Санкт-Петербурге. Умерла 4 января 1810 года в Москве, прожив 66 лет.

Екатерина Вторая, напомним, родилась 2 мая 1729 года в Пруссии. Умерла 6 ноября 1796 года, прожив 67 лет.

Во младенчестве Дашкова осталась без матери. А гуляка отец отдал ее на воспитание своему брату. У девочки была страсть к наукам и литературе. Причем не к любовным романам, а литературе философской и политической. К 15 годам она прочитала почти тысячу книг и знала 4 языка. Блистала умом и знаниями. Забегая наперед, скажем - в 1783 году Екатерина Вторая назначит Дашкову в ее 40 лет директором Петербургской Академии наук. Познакомились друг с другом Екатерины, когда Воронцовой (Дашковой) было 15 лет, а Великой стукнуло уже 30. Обе очаровались умом и начитанностью друг друга, отчего и сразу сдружились.

В те же 15 лет Воронцова (Дашкова) случайно на улице познакомилась со своим будущим мужем князем красавцем Михаилом Дашковым. И если верить мемуарам Екатерины Романовны, он и она страстно полюбили друг друга. Однако же в мемуарах Дашковой есть моменты, которые трудно принять на веру. Например, княгиня Дашкова, беременная вторым ребенком, живет в Москве у своей свекрови. Уж с часу на час должна родить. Ее муж, служащий в Петербурге, получает отпуск и прибывает в Москву очень простуженный. Останавливается в доме своей тетки, дабы не пугать болезненным видом жену. Всем приказано не говорить Екатерине о приезде князя. Но одна глупая дворовая девка открыла Екатерине тайну. Катя умоляет бабку (по-видимому бабушку мужа) отвезти ее ночью к супругу. Бабка и слуги, не убоявшись гнева грозной свекрови, соглашаются. Увидев больного мужа, Катя падает в обморок. Ее на носилках относят в дом свекрови, где она в ту же ночь родила. Свекровь ничего не узнала о побеге. Потом еще удивительнее. Муж Кати появляется в доме. Свекровь велит постелить ему в соседней с Катиной комнате и запрещает супругам видеться до их выздоровления. Три ночи они переписываются и гоняют с записками старую сиделку… Ерунда какая-то получается. Что они ночью не могут прийти один к другому, дав сиделке полтинник?

Художник Дмитрий Левицкий, портрет Екатерины Дашковой, 1784 г.

НЕ ЦАРСКИЙ ДВОРЕЦ, А ДВОР ПРОХОДНОЙ

А вот еще более странный случай. В декабре 1761-го стало ясно, что царица Елизавета скоро умрет, царствовать будет Петр Третий, который уже открыто живет с родной сестрой Кати Дашковой - Елизаветой Воронцовой. И это историческая правда. Дашкова чует, что Петр уничтожит Екатерину. Тогда княгиня среди ночи едет к будущей императрице, расписывая это так:

«... 20 декабря, в полночь, я (...) отправилась в деревянный дворец на Мойке, где тогда жила Екатерина и прочие члены царской семьи. Выйдя из кареты на некотором расстоянии от дворца, я прошла пешком к заднему крыльцу, чтоб невидимкой юркнуть в комнаты великой княгини. К моему величайшему счастью, которое, может быть, спасло меня от роковой ошибки в неизвестном доме, я встретила первую горничную, Катерину Ивановну. Так как она знала меня, я попросила немедленно проводить меня в комнаты великой княгини».

Очень странно, что во дворец царской семьи можно было вот так запросто ночью проникнуть через незапертое и неохраняемое заднее крыльцо? Читаем дальше:

«... Я нашла ее в постели и не успела еще раскрыть рот, как она сказала: "Милая княгиня, прежде чем вы объясните мне, что вас побудило в такое необыкновенное время явиться сюда, отогрейтесь (...). Затем она пригласила меня в свою постель и, завернув мои ноги в одеяло, позволила говорить. «При настоящем порядке вещей, - сказала я, - когда императрица стоит на краю гроба, я не могу больше выносить мысли о той неизвестности, которая ожидает вас с новым событием. (…) Доверьтесь мне. (...) Благоволите ли вы дать приказания и уполномочить меня распоряжением?»

Великая княгиня, заплакав, прижала мою руку к своему сердцу: «Я искренно, невыразимо благодарю вас, моя любезная княгиня, и с полной откровенностью объявляю вам, что я не имею никакого плана, ни к чему не стремлюсь и в одно верю, - что бы ни случилось, я все вынесу великодушно. Поэтому поручаю себя провидению (…) «В таком случае, - сказала я, - ваши друзья должны действовать за вас. Что же касается меня, я имею довольно сил поставить их всех под ваше знамя (…) «Именем Бога умоляю вас, княгиня, - продолжала Екатерина, - не подвергайте себя опасности (...). Если вы из-за меня потерпите несчастье, я вечно буду жалеть». - «...Верьте, что я не сделаю ни одного шага, который бы повредил вам. (...). Если бы моя слепая любовь к вам привела меня даже к эшафоту, вы не будете его жертвой». (...) Тогда она горячо обняла меня, и мы несколько минут оставались в объятиях друг у друга; наконец я встала с постели и, оставив взволнованную Екатерину, поспешила сесть в карету».

ГРИГОРИЙ ОРЛОВ СОПЕРНИК?

Буквально после переворота и отправки государя Петра Третьего в Ропшу, прибывшая в Летний дворец Дашкова застает в покоях Екатерины лежащего на диване Григория Орлова. В своих записках Дашкова не скрывает возмущения от этого омерзительного видения. Но в этот момент ей докладывают, что солдаты вломились в винные погреба!

«Я немедленно вышла, чтобы восстановить порядок. (…) При всеобщей суматохе, (...) моя речь так подействовала, что они, вылив вино на землю, положили свои кивера на место и удовольствовались тем, что утолили жажду из ближайшего ручья. Я бросила им все деньги, и вывернула карманы, чтобы показать: я отдала все, что могла. В то же время обещала, что по возвращении в город будут открыты кабаки и они могут пить сколько душе угодно на казенный счет. ...И они весело разошлись.

...В некоторых изданиях было напечатано, будто я получала от императрицы и от иностранных дворов деньги на подмогу своим революционным проектам - клевета совершенно ложная. От государыни я никогда не просила и не приняла ни одного рубля, и хотя французский министр открывал мне неограниченный кредит на этот случай, я всегда отвечала, что для нашей революции мы не имеем нужды ни в каких иностранных пособиях».

Вернувшись во дворец, Дашкова опять увидела там лежащего Орлова с рядом сидящей Екатериной.

«На моем лице отразилось неприятное чувство, что не укрылось от Екатерины. (…) С этого времени я в первый раз убедилась, что между ними была связь».

И В ЮНОСТИ ОВДОВЕЛА

А что же муж Дашковой? Как следует из ее записок, незадолго до переворота император Петр Третий незаслуженно оскорбил князя Дашкова и отстранил его от службы. Дабы спасти мужа от дальнейших репрессий, Екатерина Дашкова по своим связям устроила его послом в Константинополь, куда он и отправился. Но взошедшая на трон Екатерина возвращает князя домой.

«Свидание мое с князем Дашковым было верхом моей радости. Оно обновило мое существование после такого бурного периода жизни, исполненной постоянных раздражений для души и тела».

В 1764 году князь Михаил Дашков умер от ангины в возрасте 28 лет. Вдове Екатерине был 21 год. Оплакав мужа, она принялась враждовать с кланом Орловых. И с сотоварищами много сделала для того, чтобы венчание Екатерины с Григорием не состоялось. Возможно, это была главная причина, по которой императрица охладела к Дашковой. Но в 1769 году выпустила подружку в Европу. Там Дашкова проводит 3 года, знакомится с самыми светлыми умами того времени и налегает на любимые науки. Всюду славит Екатерину. И последняя опять принимает подружку в свои объятия по возвращении в Петербург.

Но потом последующие любовники императрицы опять не дают Дашковой покоя. Она открыто дерзит в их адрес. И посему две Екатерины снова ссорятся.

Дашкова уже никогда не выйдет замуж. А после смерти своей любимой императрицы посвятит ей немало добрых слов. Какие же истинные чувства питала Дашкова к Екатерине Второй? Можем точно сказать - глубокие. И предоставим читателю домыслить это определение.

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Еще подробнее о разных и ярких людях Екатерининской эпохи наши читатели могут узнать из интересных лекций историка Владимира Мединского на радио «Комсомольской правды». Послушать можно по этой ссылке.