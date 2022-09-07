Салтычиха - барыня садистка

Имение Салтычихи располагалось на территории нынешнего Теплого Стана и поселка Мосрентген. А роскошный дом где-то в районе Лубянки.

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Фраза: «Я тебе покажу, где раки зимуют!» - по всей видимости появилась во времена крепостного права, когда одним из наказаний для крепостных было опускание человека в прорубь. Согласно молве такое действо любила практиковать и душегубка Салтычиха - Дарья Салтыкова (Иванова), она же столбовая дворянка. Столбовое дворянство - это которое зародилось еще до Петровских времен.

СЧАСТЛИВОЕ ЗАМУЖЕСТВО

Родилась Салтыкова Дарья 22 марта 1730 года в Москве, в знатной, набожной и очень богатой семье Ивановых. Но толкового образования не получила и, по ряду источников, даже была неграмотной в просвещенном 18 веке. В 1749 году она вышла замуж за ротмистра лейб-гвардии Конного полка Глеба Салтыкова, потомка еще более знатного и богатого рода, близкого к царской семье Романовых. Скоро родила двух сыновей с разницей в год. В 1756 году муж Дарьи помер, предположительно, от простуды. 26-летняя вдова до этой трагедии якобы слыла смиренной женой и хорошей матерью. Но кончина мужа покалечила ее разум. Однако же иные историки заявляют, что еще в отрочестве отец отправил Дарью на перевоспитание в монастырь с припискою «одержима бесами». Документа на сей счет нет, но заглядывая в будущее Салтычихи, можно вполне предположить - уже в самые ранние годы в ее поведении было нечто этакое, что отца заставило принять такое решение.

В монастыре, надо думать, Дарья уяснила, что одержимость надо смирить. И, как следует из источников, до смерти мужа вела себя кротко. Но став полновластной владычицей имения, дала волю своим страстям. После кончины мужа она получила также огромное наследство, став одной из самых богатых дворянок Москвы. Имение Салтычихи располагалось на территории нынешнего Теплого Стана и поселка Мосрентген. А роскошный дом где-то в районе Лубянки. Также ей приписывают имения в Костромской и Вологодской губерниях, общее количество крепостных полторы тысячи душ. Неизвестно, входят ли в это число души женского полу и дети.

ЛЮБОВЬ И КРОВЬ

Сказать, что овдовевшая Салтычиха ушла в глубокий траур было бы преувеличением. Известно доподлинно про ее любовные шашни с дворянином Николаем Тютчевым, дедом поэта Фёдора Тютчева. Помните?

«Она сидела на полу

И груду писем разбирала,

И, как остывшую золу,

Брала их в руки и бросала.

Брала знакомые листы

И чудно так на них глядела,

Как души смотрят с высоты

На брошенное тело...»

Дед поэта был землемером и в свободное от работы время страстно увлекался охотой. По легенде однажды осенью Николай Тютчев, преследуя дичь, в азарте погони нечаянно заскочил во владения вдовой Салтычихи, та его и поймала с помощью холопов. Хотела во гневе забить до смерти да тайно похоронить в болоте, но, разглядев в охотнике жгучего красавца, вступила с оным в порочные отношения.

По рассказам, сама Салтычиха была дюже хороша. Но ее портретов не сохранилось. За Салтычихины выдают ошибочно портреты другой Дарьи Салтыковой, до замужества Чернышевой, супруги генерал-фельдмаршала Ивана Петровича Салтыкова.

Так вот, Салтычиха хотела было охотника Тютчева на себе женить. Но тот, не соблазнившись ни красотою, ни огромными капиталами барыни, переметнулся в объятия другой невесты - небогатой помещицы Пелагеи Панютиной, 23-летней барышни доброй и веселой. К садизму совсем не склонной. Скоро они поженились. Историки полагают, что Николай не выдержал буйного норова Салтычихи. И та замыслила убить Тютчева вместе с разлучницей. Дело поручила своему конюху Роману Иванову, который в ночь с 12 на 13 февраля 1762 года должен был подобраться к дому Николая Тютчева, обложить строение порохом, селитрой, да и поджечь.

Но конюх не исполнил приказ, убоявшись Божьего гнева. За это был жестоко побит.

Помещица Дарья Салтыкова.

Во второй раз Салтычиха отправила на дело двух холопов: некого Леонтьева и Иванова. Неведомо, того же Иванова Романа или другого, однофамильца?

И опять холопы не решились Бога гневить. За что были избиты батогами.

В третий раз она послала на убийство троих, зная, что Тютчевы собираются поехать к родственникам в Овстут (село в Брянской области). Убийцы должны были напасть в лесу из-за засады. Но кто-то, возможно, со стороны назначенных душегубами, Тютчевых упредил. И те избежали ловушки.

ЗА ЖАЛОБЫ ССЫЛАЛИ В СИБИРЬ

Неизвестно, жаловался ли Николай Тютчев в правоохранительные органы по поводу покушения, но есть сведения, что жалобы на Салтычиху за ее зверства над крепостными не раз туда поступали. А так как Салтыкова была из знатной касты и состояла в родстве даже с генерал-губернаторами Москвы, то власти разбираться с нею не собирались. Жалобщиков истязали и даже отправляли в Сибирь. Только в 1772 году крепостным Ермолаю Ильину и Савелию Мартынову, жен которых барыня умертвила зверски, удалось каким-то чудом передать жалобу императрице Екатерине Второй, заступившей только что на царский пост.

Об изощренном садизме Салтычихи понаписано очень много, но нет документов, которые могли бы подтвердить те или иные факты. Судебное дело Салтычихи со всеми показаниями свидетелей Екатерина Вторая приказала сжечь, ибо императрица не желала, чтобы мы, потомки, это читали. Екатерина изначально подписала Салтычихе смертный приговор. Но многочисленные влиятельные родственники психопатки, включая генерал-губернатора Москвы и фельдмаршала, сделали все, чтобы отвести Салтычиху от плахи. Екатерина четыре раза переписывала приговор. И в сентябре 1768-го вынесла преступнице пожизненное заключение в подземной тюрьме без света и человеческого общения.

Императрица Екатерина II.

Интересно, что еще на воле слыла Салтычиха очень набожной. Много она ходила по святым местам. И много жертвовала на церкви. Всех ею жестоко убиенных обязательно отпевал поместный священник, который, видимо, сам смирился с бесовщиной, творившейся в этом поместье.

Когда Салтычиху сразу после приговора привязали к позорному столбу на площади, там же жестко выпороли священника и двоих сподручных душегубки. Затем преступницу отвезли в Иоанно-Предтеченский женский монастырь и посадили в яму. А спустя 11 лет перевели в каменную пристройку соборного храма, где было маленькое окошко. Несмотря на такие условия, садистка дожила до 71 года.

Детей преступницы взяли на воспитание родственники. Старший сын Салтычихи прожил холостяком до 51 года и помер. Младший женился, но умер рано, то ли в 24, то ли в 25 лет. Его дочь вышла замуж за обрусевшего француза. Дети от этого брака, как и внуки, правнуки ничем себя не запятнали.

ЖЕНСКИЙ САДИЗМ ИЗВЕСТЕН И НЫНЕ

Салтычиха как женщина-изверг не уникальна. Венгерская графиня Элизабет Батори превзошла Салтычиху во злодеяниях. И найдется еще ряд подобных злодеек, как у нас, так и за рубежом. Несомненно, что такие бесноватые женщины существуют и в наше время. Только воплотить на деле свои зверские фантазии им куда сложнее. По мнению психиатров, женщины с подобными отклонениями (впрочем, как и мужчины) пытаются реализовать себя в литературе или в кино сочинительством сцен насилия. Иные дамы рвутся во власть в мечтах нажать на ядерную кнопку. Вспомните недавнее заявление Лиз Трасс. Показателен также пример украинского экс-омбудсмена Людмилы Денисовой, когда она прямо в итальянском парламенте стала выдавать за правду свои садистские сексуальные фантазии, приписывая их российским военным. А окажись Денисова на месте Салтычихи, крепостные наверняка подверглись бы еще большим мукам.

Иные женщины изверги отрываются на своих же детях, на животных. И даже нынешняя психиатрия, к сожалению, не в силах справиться с этими отклонениями. А что уж там говорить о веках былых, когда вельможам было всё дозволено. Ну или почти что всё. Но и в те времена жестокие немало было людей порядочных и высоконравственных, о которым мы вам еще расскажем.

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Еще подробнее о разных и ярких, как хороших, так и паршивых людях Екатерининской эпохи наши читатели могут узнать из интересных лекций историка Владимира Мединского на радио «Комсомольской правды». Послушать можно по этой ссылке.