«Как архангельский мужик по своей и Божьей воле стал разумен и велик»

Про удивительную судьбу и приключения Михаила Васильевича Ломоносова - первого русского академика - рассказали наши колумнисты Николай и Наталья Варсеговы Фото: wikimedia.org

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Сидя в тюрьме в 1743 году Михаил Ломоносов написал стихотворение «Вечернее размышление о Божием величестве»:

«...Открылась бездна, звезд полна;

Звездам числа нет, бездне дна.

………..

Уста премудрых нам гласят:

Там разных множество светов;

Несчетны солнца там горят,

Народы там и круг веков

Для общей славы Божества

Там равна сила естества.

………………...

Вы знаете пути планет;

Скажите, что наш ум мятет?

…………….

Сомнений полон ваш ответ

О том, что окрест ближних мест.

Скажите ж, коль пространен свет?

И что малейших дале звезд?...»

Узнику поэту было тогда 32 года. Если даже не знать, кто такой Михаил Васильевич Ломоносов, то только по этому стихотворению можно смело сказать, что он человек яркого пытливого ума, человек жаждущий познать Мироздание. Ну а с оглядкой на 1743 год надо предположить, что человек этот из высоких сословий.

На самом деле (вдруг кто не ведает?), родился будущий академик мировой величины Михаил Васильевич в глухой архангельской деревне Мишанинской, в неграмотной крестьянской семье. Хотя иные ученые предполагают, что мог он принадлежать к роду староверов, многие из которых умели читать, писать, но вопрос этот спорный. Точная дата и даже год рождения Михаила Васильевича ни в каких документах не отражены, посему дата рождения примерная - 19 ноября 1711 года.

ЯКОБЫ ИЗ-ЗА МАЧЕХИ И ОТЦА СБЕЖАЛ ИЗ ДЕРЕВНИ

Об отце рыбаке Михаил Васильевич писал: «он был по натуре человек добрый, но в крайнем невежестве воспитанный». Мать умерла рано, в 1720 году, когда Михаилу, предположительно, было 9 лет. Но почему-то о матери Михаил Васильевич не оставил никаких воспоминаний. Посему можем осторожно предположить, что матери он лишился в более раннем возрасте и очень смутно ее запомнил. А потом приписал себе несколько лет, чтобы, например, получить паспорт для отъезда в Москву. Юноша был рослый не по годам.

О мачехе Ломоносов рассказывал, как о женщине злой и завистливой. Согласно легендам Михаил Ломоносов подался из деревни в Первопрестольную именно из-за лютой мачехи, а также из-за решения отца женить Михаила на нелюбимой девушке. Удивительно, что эти легенды проповедуют даже иные видные ученые. На самом деле, несложно вычислить, что отъезд будущего академика в Москву был предопределен складом его пытливого ума. И будь у него в деревне, как теперь выражаются - все в шоколаде, Михаил все равно бы выехал в Москву или же в Петербург, дабы служить тем высоким замыслам, кои определила ему Судьба.

Из деревни Михаил выбыл уже относительно грамотным человеком, благодаря местному учителю дьяку С.Н. Сабельникову. Даже якобы прихватил с собой несколько книг в дорогу. Но, по мнению иных исследователей, книги в деревне в те времена могли иметься только в церкви и то за семью печатями. Простолюдинам столь дорогая роскошь была недоступна.

Итак, получив паспорт, Михаил Ломоносов 15 декабря 1730 года фактически сбежал ночью из дому, ни с кем не попрощавшись. Догнал по пути рыбный обоз, с которым и добрался до Москвы.

Дом, в котором Ломоносов жил в Марбурге Фото: wikimedia.org

В МОСКВЕ ПОДДЕЛАЛ ДОКУМЕНТЫ

При себе Михайло имел три рубля с полтиной, что по тем временам немало. А так же имел твердую цель - получить высшее образование. Но с его мужицким происхождением поступить в академию было немыслимо. То ли «в переходе», то ли где еще юный авантюрист купил себе справку о дворянском происхождении. Так ровно через месяц 15 января 1731 года он был зачислен учеником в Славяно-греко-латинскую академию. По своим талантам он далеко опережал «сокурсников», за что последние крепко обозлились на Михаила. В то же время «студент - дворянский сын» прозябал в жуткой бедности, питаясь практически хлебом с квасом на три копейки в день. И это не могло не вызывать подозрений в его статусе. Благо, когда раскрылся обман с дворянством, Ломоносов уже зарекомендовал себя гением, закончив три класса за год. И ему простили подлог.

А в 1736 году, несмотря на мужицкий титул, он был направлен на учебу в Германию от Академического университета Петербургской академии наук для обучения горному делу. Там же в 1739 году женился на дочери квартирной хозяйки Елизавете-Христине Цильх. Вроде как из-за разности вероисповеданий они не могли узаконить отношения сразу. В этом браке в 1740 году родилась дочь Екатерина-Елизавета. В том же году Ломоносов и Цильх обвенчались.

Паспорт, выданный М. Ломоносову Марбургским университетом 13 мая 1741 года Фото: wikimedia.org

ПАГУБНАЯ ПРИВЫЧКА

Несмотря на академический ум и пристрастие к наукам, Ломоносов любил и крепко выпить. Немецкие педагоги в своих доносах в Петербургскую академию отзывались о нем, как об очень способном ученике, но в то же время, как о дебошире, гуляке и участнике пьяных уличных драк.

За пагубную привычку в том же 1740 году Ломоносов жестоко поплатился. Хитрые немецкие вербовщики в армию, заприметив молодого здоровяка, пригласили его в трактир и там напоили до умопомрачения. Очнулся Ломоносов уже в казарме, где ему предъявили им подписанный вчера документ о наемничестве в прусскую армию. Чтобы исправить свою ошибку, Ломоносов принялся рьяно служить, усыпив тем самым бдительность командиров. И когда ему доверили ответственный ночной пост, солдат Ломоносов с него сбежал в Голландию, откуда перебрался морем в Россию, куда потом перевез и супругу с дочкой.

В 1742 году его назначают адъютантом физического класса Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге. Высокая должность, по сути - заместитель руководителя.

ЗА ЧТО ЛОМОНОСОВ ПОПАЛ НА НАРЫ

В то время почти на всех ключевых постах российской науки сидели немцы, которым потворствовала императрица Елизавета Петровна. Ломоносов после своих приключений в Германии, немцев горячо недолюбливал. Особенно, когда выпьет. Как следует из очередного доноса на Ломоносова императрице:

«Сего 1743 года апреля 26 дня пред полуднем Ломоносов явился в Академию, и, не скинув шляпы, поносил профессора Винсгейма и всех прочих профессоров многими бранными и ругательными словами, называя их плутами и другими скверными словами, чего и писать стыдно. Также весьма неприлично их обесчестил, крайне поносный знак самым подлым и бесстыдным образом против них сделав. Сверх того, грозил он профессору Винсгейму, ругая его всякою скверною бранью, что он ему зубы поправит, а советника Шумахера называл вором… Затем обозвал их мошенниками и сукиными детьми, заявив: «Я столько же смыслю, и я – природный русский притом!».

Сохранилась жалоба немецкого садовника Штурма, который работал в Академии Наук:

«Мой день рождения испортил пакостник Ломоносов. Жвадцать немецких мужчин и женщин пошли гулять в его палисадник и на наши головы Ломоносов начил кидать репу, квашеную капусту и гнилую картофель. Мы с мужчинами позвонили в дверь, а Ломоносов открыл оную с доской гвоздёной и с криком «Хорош медведя дразнить», гонял нас по улице. Ми кидались в ниго горшками цветочными».

В этой связи нам трудно представить нрав отца Ломоносова, которого Михаил Васильевич вспоминает, как воспитанного в невежестве.

В итоге за такое вот отношение к немцам Михаил Ломоносов в 1743 году и попал на нары. Провел в тюрьме два месяца и еще почти 6 месяцев под домашним арестом.

Указ об основании Московского Университета Фото: wikimedia.org

ЕГО УНИВЕРСИТЕТЫ

Конечно же, прославился на весь мир первый крупный русский учёный-естествоиспытатель не тяжелым своим характером, а делами, перечень которых занял бы несколько объемных томов. Он гениально отличился и в математике, и в металлургии, в геологии, в астрономии, в географии, в горном деле, в истории, в философии, а педагогике и т.д. но одна из главных его заслуг, на наш взгляд - Ломоносов, во-первых, разрушил в светском обществе убеждение, что низшее мужицкое сословие не способно к большим наукам. Во-вторых, будучи профессором, а затем академиком, а также вхожим в императорский дворец, он много сделал для того, чтобы привести Россию к поголовной грамотности через повсеместное школьное образование для всех сословий. Постановление о том было принято только в 1908 году, но проект заложил именно Ломоносов.

Ну и, конечно, нельзя не сказать о главном детище Михаила Васильевича, ныне главном вузе страны - МГУ имени М.В. Ломоносова. Академик основал его в 1755 году, убедив императрицу Елизавету Петровну и ее окружение в необходимости такого учебного заведения. Так появился Императорский Московский университет (ИМУ). Имел он три факультета: философский, юридический и медицинский, на которых преподавали 10 профессоров. Изначально все студенты начинали обучаться на философском, где получали базовые знания по гуманитарным и естественным наукам. После студент выбирал - пойти ему на юридический ли, на медицинский, или остаться на философском, углубиться в гуманитарные и естественные науки. В ИМУ впервые в России профессора стали читать лекции на русском языке. Прежде практиковалась только латынь, реже европейские языки. Этого новшества опять же добился Ломоносов. В ИМУ теперь запросто могли поступать и крестьянские дети, за исключением крепостных. Однако отбор студентов был очень жестким. К 1758 году в ИМУ прошли только 100 человек. 30 из них были признаны малоимущими и получали стипендию 40 рублей в год. Остальные жили за счет родителей.

Сам Михаил Васильевич в Московском университете не преподавал, но держал его под своим патронажем до самой смерти. Был он инициатором создания и будущих российских университетов.

Дом М. В. Ломоносова на Мойке Фото: wikimedia.org

А умер академик Ломоносов в Санкт-Петербурге в своем доме на Мойке 15 апреля 1765 года. То есть в 53 года, если верить дате его рождения. Ранняя смерть ученого явила много загадок и пересудов. Михаил Васильевич всегда отличался отменным здоровьем и бодростью. Но за три года до смерти вдруг резко стал сдавать. Тело покрылось язвами. Медицина не могла установить причину. А молва твердила, что недруги, коих ученый имел с избытком, отравили его вином.

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