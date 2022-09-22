Как пастушок Алешка Розум на царице женился

В свете Разумовского за глаза называли «ночным императором»

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Родился Алексей в 1709 году. В том же, кстати сказать, году родилась и его будущая жена императрица Елизавета. Отец и мать Алеши были из днепровских казаков. Семья жила в Черниговской губернии в деревне Лемеши. Отец Грицко, как сказывают, чрезмерно пил. И сидя в кабаке, бил себя кулаком по лбу, приговаривая: «Думай, думай розум (разум)!». Отсюда и это прозвище. Мать Наталка была женщиной кроткой и работящей. Но из-за пьяницы отца семья из шести детей, в которой Алешка был старшим сыном, жила бедно. К тому же отец по пьяному делу над семьей глумился. Из-за чего и Алешка подался в соседнее село, где нанялся пастухом и заодно у дьякона учился грамоте.

ПЕЛ ОН КАК СОЛОВЕЙ

Был у мальчика чудный песенный голос, а потому привлекли Алешку в церковный хор, в котором он пел лет до 20. Однажды голос юноши услышал проезжий петербургский полковник Фёдор Вишневский, что служил при царском дворе. Полковник убедил певца, что такой голос очень придется по нраву императрице Анне Иоанновне. И Алексей поехал с полковником в Петербург, где у него и стала счастливо складываться песенная карьера в придворном хоре. Что такое придворный хор и какой был его репертуар, мы можем только смутно себе представить по картине Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

Так вот на одном из выступлений хора 22-летняя красавица цесаревна Елизавета и положила глаз на 22-летнего красавца Алексея, которому уже дали фамилию — Разумовский. Уединившись с певчим в саду под липами, Елизавета призналась ему, краснея, что Лешкин голос, да и он сам ей сердечно нравятся. Девушка, конечно, нервничала, но звезда не отверг ее: прости, мол, но не в моем ты вкусе, останемся-де друзьями… Он сказал, что из всех поклонниц его таланта только Елизавета ему и нравится.

Так между ними вспыхнула жаркая, испепеляющая любовь, от которой Лешка лишился голосового дара. Однако Елизавета не переметнулась к другому певчему, не остыла в чувствах. Они не могли жениться из-за огромной разницы статусов, и Елизавета просто назначила Алексея управляющим ее имением - что в их ситуации звучит двусмысленно. Если верить свидетелям - когда Лешка заболевал простудой, цесаревна не отходила от его постели, кормила с ложечки. А через десяток лет Елизавета Петровна, взойдя на трон императрицы всея Руси, захотела узаконить свои отношения с Разумовским. Так в 1742 году они обвенчались тайно в подмосковном селе Перовском.

НОЧНОЙ ИМПЕРАТОР

Иные историки сомневаются в том, что императрица венчалась с простолюдином. Документов, опять же, нет. Но нам логика подсказывает, что венчание состоялось. Дело в том, что Елизавета Петровна с юности была очень набожной, а особенно — после восхождения на трон. Согласно историческим данным: «В ноябрьскую ночь перед переворотом 1741 года, приведшим ее на российский трон, Елизавета истово молилась у фамильной иконы, после чего дала обет: если ей удастся воцариться на престоле, она впредь никого не казнит. Слово императрица сдержала: при ней впервые в России была отменена смертная казнь».

Елизавета строго соблюдала посты, исполняла церковные обряды, посещала монастыри. Она возродила традицию своего деда – царя Алексея Михайловича – ходить на богомолье от Москвы до Троице-Сергиева монастыря, которому в 1742 году присвоили статус лавры. А посему жить в блуде, который является одним из смертных грехов, она, полагаем мы, уже не могла. Но и прилюдно выйти замуж за мужичка тоже не комильфо. Так, скорее всего, духовник на исповеди и предложил ей венчаться тайно. Пусть ведает про то лишь Господь, а подданным ведать не обязательно.

В то же время Елизавета и Разумовский, как теперь говорят, не шифровались. Они по утрам вместе садились завтракать. На светских приемах всегда появлялись вместе, оказывая друг дружке знаки внимания. Разве ж только не целовались на людях. Послы заморские, глядя на их отношения, писали в своих докладах, что императрица и ее Алексей ведут себя как обвенчанные. А в свете Разумовского за глаза называли «ночным императором».

Иные историки сомневаются в том, что императрица венчалась с простолюдином

ИМПЕРАТРИЦА ЗНАКОМИТСЯ С ДЕРЕВЕНСКОЙ СВЕКРОВЬЮ

А еще была история, которую нам представить трудно. Однако на факт сей, как на документальный, указывают многие историки. А именно: в 1744 году Елизавета Петровна поехала со своим Разумовским на его родину в деревню Лемеши, дабы познакомиться с мужниной родней. Надо сказать, что ей предстояло увидеть уже не убогую хатку, а зажиточное хозяйство. Елизавета щедро одаривала супруга деньгами, а тот в свою очередь щедро делился с матерью, братьями, сестрами. Благодаря чему мать Наталка сделалась хозяйкой корчмы.

Знакомство состоялось. Императрица жила в Лемешах две недели. С интересом познавала сельскую жизнь, хозяйство. Научилась даже печь пироги и доить корову. Впрочем, батюшка Елизаветы Петр Первый тоже имел пристрастие к мужицким работам. В общем, стороны понравились друг другу и Елизавета пригласила свекровь Наталку прибыть к ней в Петербург с ответным визитом. И вот какое-то время спустя царские посланники и посланницы привозят свекровь в столицу. Перед тем, как запустить Наталку в императорский дворец, с ней тщательно поработали портные, парикмахеры и гримеры. Ей также было разъяснено, когда во дворце навстречу выйдет императрица, Наталка должна будет бухнуться перед ней в ноги. И вот от волнения чуть живая Наталка входит в императорские палаты. Впервые в жизни видит огромные зеркала, а в них свое отражение в шикарных нарядах и с невероятной прической. Свое отражение она и принимает за императрицу, бухается перед ним в ноги и обалдевает оттого, что «императрица» тоже бухнулась перед ней в ноги. Придворные перепугались, решив, что гостья сошла с ума. Но когда все выяснилось, долго смеялись.

Между тем пастушок Алеша по воле императрицы стал одним из богатейших людей в России. Получил титул графа и звание генерал-фельдмаршала. Но, по воспоминаниям очевидцев, оставался человеком скромным, набожным, щедрым. И только по пьяному делу мог слегка побуянить. В дела государственные и военные Разумовский никогда не совался. И главной его обязанностью было исполнять роль супруга.

Было немало слухов о детях Елизаветы и Алексея. Якобы объявить о рождении детей императрица не могла, так как брак был тайным, потому эти дети были отправлены на воспитание куда-то в Европу, в надежные руки.

Потом известная княжна Тараканова выдавала себя за дочь от этой пары. Но никаких документальных свидетельств о детях Елизаветы и Алексея нет.

В последние часы жизни императрицы Разумовский сидел у ее смертного орда, утирая слезы. Сам он переживет свою любимую на 9 лет

ОТПРАВЛЕН НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

Мужицкий век на Руси недолог, особенно в те века. И вот уж сорокалетней императрице для хорошего настроения и успешного руководства державой понадобился более молодой… помощник. Так в 1749 году она познакомилась с 22-летним Иваном Шуваловым. Ну а старик Разумовский, скажем так, был отправлен со всеми почестями на заслуженный отдых. В то же время до самой смерти императрицы в 1762 году между нею и Разумовским оставалась духовная близость. Разумовский продолжал жить в ее дворце, хотя специально для бывшего супруга Елизавета построила дворец, который теперь называется Аничковым.

24 декабря, за день до своей кончины, Елизавета велела позвать к себе великого князя - преемника Петра Третьего и его супругу Екатерину (будущую Екатерину Вторую). А также Адама Алсуфьева - деятеля Русского просвещения. Так при свидетелях она потребовала от своего преемника Петра, чтобы он в благодарность за все хорошее, что Елизавета для него сделала, обещал ей не обижать графа Алексея Разумовского.

А в последние часы жизни императрицы Разумовский сидел у ее смертного орда, утирая слезы. Сам он переживет свою любимую на 9 лет.

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