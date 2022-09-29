Легко ли было юному вельможе со старою царицей ночевать

Выбивая из царской казны деньги на культуру и науку, Шувалов совсем не стремился обогатиться лично

Часть 42. ЧАСТЬ 1, ЧАСТЬ 2, ЧАСТЬ 3, ЧАСТЬ 4, ЧАСТЬ 5, ЧАСТЬ 6, ЧАСТЬ 7, ЧАСТЬ 8, ЧАСТЬ 9, ЧАСТЬ 10, ЧАСТЬ 11, ЧАСТЬ 12, ЧАСТЬ 13, ЧАСТЬ 14, ЧАСТЬ 15, ЧАСТЬ 16, ЧАСТЬ 17, ЧАСТЬ 18, ЧАСТЬ 19, ЧАСТЬ 20, ЧАСТЬ 21, ЧАСТЬ 22, ЧАСТЬ 23, ЧАСТЬ 24, ЧАСТЬ 25, ЧАСТЬ 26, ЧАСТЬ 27, ЧАСТЬ 28, ЧАСТЬ 29, ЧАСТЬ 30, ЧАСТЬ 31, ЧАСТЬ 32, ЧАСТЬ 33, ЧАСТЬ 34, ЧАСТЬ 35, ЧАСТЬ 36, ЧАСТЬ 37, ЧАСТЬ 38, ЧАСТЬ 39, ЧАСТЬ 40, ЧАСТЬ 41.

Граф Иван Иванович Шувалов наверняка осерчал бы, знай он, что через пару веков поисковик по его имени будет выдавать первым делом - «фаворит (то есть, любовник) императрицы Елизаветы Петровны». И только второй строкой обозначит такие заслуги Ивана Ивановича, как - «основатель Московского университета и Академии художеств».

«СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА, СЛУЧАЙНО...»

Ну, раз так, то и мы начнем повествовать о Иване Шувалове с первой строки поисковика.

В 1749 году веселая императрица Елизавета Петровна однажды средь шумного бала у князя Голицына обратила внимание на одинокого юного красавца, который явно был равнодушен к барышням и другим утехам. А на дворянском лице его отразилась печать глубокой задумчивости.

- Кто это? - спросила императрица у одной из придворных дам, которая знает всё.

И та рассказала матушке, что сей юноша москвич. Родился в 1727 году в небогатой дворянской семье. Отца лишился в детстве и его воспитанием занимался дедушка. Сызмальства мальчик отличался любопытством ко всему и вся. Очень любит новинки французской литературы.

С первых минут знакомства наедине с Иваном Шуваловым императрица очаровалась его тонкими интеллигентными манерами и была приятно удивлена начитанностью, остротой ума, красотою речи этого юноши, владеющего четырьмя языками.

На тот момент сорокалетняя Елизавета Петровна уже исчерпала своего первого фаворита и тайного мужа сверстника - графа Алексея Разумовского. И как женщина пышнотелая - с повышенным либидо, остро нуждалась в участии более молодого партнера. А тут еще и поговорить!

В то же время во дворце императрицы служили камер-юнкерами два двоюродных брата Ивана Шувалова, которые быстро поняли намек Елизаветы и приступили к подготовке родственника к столь ответственному делу. Полагаем, что двоюродным братьям далось это нелегко, ежели не сказать, что - тяжко. 22-летнего Ивана, всецело отдавшегося наукам, вроде как и девушки-то не привлекали. А тут ему «сватают» старушечку сорока годов! Забегая наперед, скажем, что после смерти Елизаветы в 1761 году, оставшийся в одиночестве 34-летний Иван Шувалов уже никогда не женится. Похоже, что брачный опыт не очень ему понравился.

С первых минут знакомства наедине с Иваном Шуваловым императрица очаровалась его тонкими интеллигентными манерами и была приятно удивлена начитанностью

ЛЕГЕНДА О ДОЧЕРИ ЛИЗЕ

Есть суровая легенда о внебрачной дочери Ивана Шувалова - Елизавете, рожденной от сестры придворного комика Льва Нарышкина - Марии Нарышкиной, которая старше Ивана Шувалова на 10 лет. Якобы Иван и Мария были помолвлены. А когда императрица решила прибрать Ивана к себе, она срочно выдала беременную Марию замуж. После ребенка у Марии отняли и отдали на воспитание отцу Шувалову. Затем повзрослевшая Лиза вышла замуж за некого английского лорда, уехав в Англию… . Но никаких документальных подтверждений этой истории мы не нашли. Следует считать историю чепухой.

Итак, двоюродные братья Шуваловы убедили-таки юного Ивана, что он обязан исполнить свой дворянский долг перед Отечеством. Что на любовном фронте, как и на прочих фронтах империи, тоже требуются отвага и самопожертвование. И еще неизвестно, где тяжелее.

И понял Иван, что эта участь предназначена свыше. Потому все 12 лет в спальне императрицы он даром времени не терял, а трудился на благо Отечества, внушая влюбленной матушке, что Россия очень нуждается в грамотности и культуре. Что грамотность и культура - главные есть богатства любой страны. А посему деньги необходимо вкладывать в создание сих предметов. И Елизавета часто с ним соглашалась. Так, например, Императорский Московский Университет, ныне главный вуз страны - МГУ, был открыт в 1755 году благодаря Ивану Шувалову, благодаря той работе, которую проделывал Иван в часы отдыха и блаженства Елизаветы Петровны. Таким же образом появилась на свет в 1757 году Академия художеств в Санкт-Петербурге. Театры. И много школ в губерниях.

Нельзя не сказать, что огромное влияние на Ивана Шувалова оказывал Михаил Ломоносов, имя которого по праву присвоено МГУ. Они дружили, выпивали, вели беседы о таинствах мироздания. Именно Ломоносов просил Шувалова как следует ублажить царицу и в тот момент убедить ее раскошелиться на проект университета. После Иван Шувалов стал главным куратором университета. Подбирал профессоров и вел бухгалтерию.

Нельзя не сказать, что огромное влияние на Ивана Шувалова оказывал Михаил Ломоносов

ДЕНЬГИ ЕГО НЕ ВЕСЕЛИЛИ

Выбивая из царской казны деньги на культуру и науку, Шувалов совсем не стремился обогатиться лично. Не бедствовал, но излишние для себя царские дары с достоинством отвергал. Писал о себе он так: «Могу сказать, что рожден без самолюбия безмерного, без желания к богатству, честям и знатности. … Ни чести, ни богатства веселить меня не могут». Не принял Шувалов и графский титул, в который его возвела Елизавета в 1757 году. Отказался от сенаторского чина и от деревень с крепостными. Однако же современники за все хорошее величали Ивана графом. Культурный и образованный Иван Иванович ни разу не был замечен в пьяных оргиях или каких скандалах. Потом Екатерина Вторая писала, что Шувалов отличался удивительной скромностью и все свободное от дворцовых обязанностей время проводил за книжками.

После смерти Елизаветы Петровны в 1761 году, Иван Шувалов, до конца исполнивший свой долг, просит новую императрицу Екатерину Вторую отпустить его за границу. И в 1763 году вольной птицей улетает в Европу, по которой путешествует до 1777 года. Там знакомится он с Вольтером и прочими светочами просвещения. Налаживает тесные культурные связи между Россией и Западом. За это Екатерина Вторая одаривает Шувалова новыми титулами и наградами.

Умер Иван Иванович Шувалов 15 ноября 1797 года в свои 70 лет. Похоронили его в Малой Благовещенской церкви Александро-Невской лавры. Весь просвещенный Петербург вышел проводить его в последний путь. Ныне во дворе Академии художеств стоит памятник российскому просветителю Ивану Шувалову.

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